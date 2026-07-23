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貿易戰升溫！美國加拿大關稅爭端延燒 跨國大橋啟用儀式喊停
由於美國本週宣布對多項加拿大產品加徵新關稅，加拿大政府已取消原定與美國聯合舉行的新跨國大橋竣工啟用典禮。
法新社報導，加拿大住房及基礎建設部長羅伯森（Gregor Robertson）昨天晚間聲明：「鑑於美國本週稍早威脅祭出的貿易措施，此刻不宜舉行兩國聯合慶祝活動。」
渥太華當局表示，原定7月下旬登場的聯合活動，將改由加拿大單獨舉行，並於7月24日舉辦「屬於加拿大人的里程碑慶典」。
這座新橋預定7月27日正式通車。
這座連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）的新跨國大橋，數月來一直是兩國貿易戰緊張情勢下的焦點。
美國總統川普（Donald Trump）今年稍早曾揚言阻止該橋啟用，加拿大總理卡尼（Mark Carney）6月則宣布將如期通車，但隨後因與美方存在「部分技術問題」，啟用日無限期延後。
這座以已故加拿大冰球傳奇球星命名的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge），最終於7月11日確認啟用日期。
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