貿易戰升溫！美國加拿大關稅爭端延燒 跨國大橋啟用儀式喊停

曾經不可一世的羅馬帝國為何逐步走向衰敗？在《帝國為什麼會衰敗》書中，兩位作者認為西元四世紀處於崩潰前夕的羅馬帝國，與當代美國和世界格局的發展有著許多相似之處，並著重在帝國拓展的進程中，如何逐步失去對邊陲地區的掌控，使得帝國無力面對外來新興強權（波斯帝國／中國）的挑戰，最終導致衰敗。兩位作者的立論有其新穎之處，但在「以史為鑑」的過程中卻也出現了一些不足之處。

2026-07-23 15:55