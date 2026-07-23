快訊

國民黨勝訴！中興山莊土地遭黨產會追徵32億 最高行撤銷處分確定

不只賣文創！故宮連電動機車也賣 網見龍藏經版「如帝王般馳騁街頭」

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

陸官媒把菲律賓人「畫成猴子」惹議 陸駐菲大使：政府管不了所有內容

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸官媒《中國日報》英文版（China Daily）7月10日在社媒平台X和臉書上傳了一段約一分鐘的猴子影片。暗指菲律賓是美日兩國操控的猴子，引發中菲外交爭端。圖／截自微博照片
大陸官媒《中國日報》英文版（China Daily）7月10日在社媒平台X和臉書上傳了一段約一分鐘的猴子影片。暗指菲律賓是美日兩國操控的猴子，引發中菲外交爭端。圖／截自微博照片

針對大陸官媒影片將菲律賓人描繪成猴子引發馬尼拉外交部抗議。大陸駐菲律賓大使井泉稱，媒體行為與中國政府無關，「北京並不能控制中國所有媒體機構所製作的內容」。

菲律賓總統小馬可仕星期二（7月21日）就仁愛礁衝突在總統府召見井泉。在與小馬可仕進行數小時的閉門會談後，井泉接受了許多菲律賓和大陸媒體的群訪。針對中國官媒《中國日報》在一段人工智慧（AI）影片中將菲律賓人描繪成猴子引發的種族歧視爭議，井泉用英語回應說：「我認為我們的發言人已經非常明確地表示，這只是媒體的行為，與政府沒有任何關係。」

大陸外交部發言人林劍上周曾在例行記者會上說，對《中國日報》的影片不予置評，相關內容不代表中國官方立場。

井泉也補充說，中國的媒體數量眾多，「我們不可能要求每家媒體、每個影片、每篇文章、每份報紙都去管控」。他說：「實際上你知道，當我們說我們不予置評時，那就是我們的立場。」

對此，菲律賓左翼政黨阿克巴揚黨（Akbayan Party）黨代表森達尼亞星期三（7月22日）發聲明說，《中國日報》是中共宣傳機構控制的媒體，井泉的言論是在公然誤導菲律賓人。

在南海仲裁案裁決出爐10周年之際，中共中宣部主辦的《中國日報》英文版（China Daily）7月10日在社媒平台X和臉書上傳了一段約一分鐘的影片。一隻穿著菲律賓傳統服飾「巴隆」（barong）、戴著鬥笠且神態驚恐的猴子，被兩隻分別印有美日國旗的巨手推上搖搖欲墜的卡拉OK舞台要求唱歌。在中國網路上，一些中國網友長期以來使用猴子來貶損菲律賓人形象。

小馬可仕 北京 中共 菲律賓

延伸閱讀

東協會議場邊會 菲外長向王毅抗議南海流血衝突、陸將菲人描繪成猴子

菲律賓2公務船今再到黃岩島海域 大陸海警用水砲驅離

日外長稱與王毅短暫交談 大陸外交部：沒有會見安排

加拿大外長籲讓中東局勢降溫 關切中菲南海對峙

相關新聞

美退中進！拿「衰敗的美國」對比「理想的中國」有何問題？

曾經不可一世的羅馬帝國為何逐步走向衰敗？在《帝國為什麼會衰敗》書中，兩位作者認為西元四世紀處於崩潰前夕的羅馬帝國，與當代美國和世界格局的發展有著許多相似之處，並著重在帝國拓展的進程中，如何逐步失去對邊陲地區的掌控，使得帝國無力面對外來新興強權（波斯帝國／中國）的挑戰，最終導致衰敗。兩位作者的立論有其新穎之處，但在「以史為鑑」的過程中卻也出現了一些不足之處。

菲律賓、瑞典國防合作 聚焦海事安全與戰機現代化

菲律賓與瑞典今天同意深化國防合作，範圍將擴及海事安全、網路安全、認知作戰、混合威脅、民防及太空等領域，以及潛在「獅鷲」戰...

高市「台灣有事」發言後首接觸！日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係

共同社23日報導，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢後，日本外務大臣茂木敏充首度與中國外交部長王毅短暫交談，觸及日中關係。

歐盟首例…法國通過法案禁15歲以下使用社媒 9月上路

法國參議員22日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令，如果國會下議院如同外界預期，於22日稍晚也通過這項草案，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似措施的國家；根據這項新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號。

學者：美應納入台灣 組「造船聯盟」抗中

中國的造船業目前已遠超美國，有美國學者建議說，美國必須發揮國際合作的集體優勢，建立一個海事國家集團，邀請美國盟友加入，並認為應該把台灣也納入其中。

避提台灣議題、中國射飛彈！韓媒：美日韓外長會 韓聲明與美不同調

朝鮮日報英文網23日報導，美國國務卿魯比歐、日本外相茂木敏充與南韓外長趙顯22日在馬尼拉舉行三方會談，但南韓外交部事後發布的新聞稿悄悄省略台灣海峽和平穩定，以及譴責中國在太平洋試射飛彈等內容，對北韓非核化的表述也與美方不同。這已不是李在明政府上台後首次出現韓美聲明不一致的情況，凸顯雙方在區域安全議題上的優先順序與關切重點不同調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。