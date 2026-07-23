陸官媒把菲律賓人「畫成猴子」惹議 陸駐菲大使：政府管不了所有內容

針對大陸官媒影片將菲律賓人描繪成猴子引發馬尼拉外交部抗議。大陸駐菲律賓大使井泉稱，媒體行為與中國政府無關，「北京並不能控制中國所有媒體機構所製作的內容」。

菲律賓總統小馬可仕星期二（7月21日）就仁愛礁衝突在總統府召見井泉。在與小馬可仕進行數小時的閉門會談後，井泉接受了許多菲律賓和大陸媒體的群訪。針對中國官媒《中國日報》在一段人工智慧（AI）影片中將菲律賓人描繪成猴子引發的種族歧視爭議，井泉用英語回應說：「我認為我們的發言人已經非常明確地表示，這只是媒體的行為，與政府沒有任何關係。」

大陸外交部發言人林劍上周曾在例行記者會上說，對《中國日報》的影片不予置評，相關內容不代表中國官方立場。

井泉也補充說，中國的媒體數量眾多，「我們不可能要求每家媒體、每個影片、每篇文章、每份報紙都去管控」。他說：「實際上你知道，當我們說我們不予置評時，那就是我們的立場。」

對此，菲律賓左翼政黨阿克巴揚黨（Akbayan Party）黨代表森達尼亞星期三（7月22日）發聲明說，《中國日報》是中共宣傳機構控制的媒體，井泉的言論是在公然誤導菲律賓人。

在南海仲裁案裁決出爐10周年之際，中共中宣部主辦的《中國日報》英文版（China Daily）7月10日在社媒平台X和臉書上傳了一段約一分鐘的影片。一隻穿著菲律賓傳統服飾「巴隆」（barong）、戴著鬥笠且神態驚恐的猴子，被兩隻分別印有美日國旗的巨手推上搖搖欲墜的卡拉OK舞台要求唱歌。在中國網路上，一些中國網友長期以來使用猴子來貶損菲律賓人形象。