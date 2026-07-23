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菲律賓、瑞典國防合作 聚焦海事安全與戰機現代化

中央社／ 馬尼拉23日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）。路透
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）。路透

菲律賓瑞典今天同意深化國防合作，範圍將擴及海事安全、網路安全、認知作戰、混合威脅、民防及太空等領域，以及潛在「獅鷲」戰機採購案。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天在馬尼拉會見瑞典國防部長約松（Pål Jonson），兩人於會後召開聯合記者會。

約松表示，這是他擔任防長後第2度訪菲，也是瑞典推動印太防務戰略的一環。

他說明，瑞典於2年前公布印太防務戰略後，就持續加強與區域夥伴互動，包括派員參與菲律賓主辦的軍演、派遣參謀人員進駐美國印太司令部（現已改回舊稱太平洋司令部），並出席香格里拉對話，以深入了解印太區域的安全局勢。

約松指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲-大西洋與印太安全更加緊密相連，因此瑞典希望與菲律賓建立更深層的戰略夥伴關係。

鐵歐多洛表示，為因應近年周邊安全環境變化，菲律賓正重新評估空軍及整體武力現代化需求，加快建立國家防衛韌性。

對於外界關注的瑞典JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機採購案，鐵歐多洛表示，菲方將檢視空軍現代化需求，希望所有裝備平台都採購最新版本，並具備完整配套。

約松則強調，是否採購「獅鷲」戰機是菲律賓的主權決定，瑞典仍維持原有提案，認為這是一項具有競爭力的方案，但這並非他此次訪菲的主要目的，瑞典更希望藉此進一步拓展雙邊合作。

除了軍備合作之外，雙方也同意擴大海事安全合作，包括海事監控、資訊交流及海岸防衛領域合作，並在網路安全、認知作戰、混合威脅、太空及民防等領域深化交流。

約松表示，瑞典在波羅的海面臨海底關鍵基礎設施保護、GPS干擾及俄羅斯「影子船隊」等挑戰，相關經驗可與菲律賓分享；鐵歐多洛認為，瑞典全民防衛與韌性建設經驗值得菲律賓借鏡。

兩位部長並重申，支持以聯合國海洋法公約（UNCLOS）及2016年南海仲裁裁決在內的國際法，維護海洋秩序。

鐵歐多洛表示，菲律賓與瑞典已就多項具體合作措施達成共識，將在適當時機對外公布。

他補充，菲律賓政府感謝歐盟27個會員國一致支持南海仲裁裁決，形容這是歐盟首度以整體名義在此議題表達支持，菲律賓人民應銘記這項支持。

菲律賓 瑞典 戰機 馬尼拉

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