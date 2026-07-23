高市「台灣有事」發言後首接觸！日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係

共同社23日報導，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢後，日本外務大臣茂木敏充首度與中國外交部長王毅短暫交談，觸及日中關係。

茂木向記者表示，他與王毅接觸時「談到雙邊關係」，雖以涉及外交往來為由未透露詳情，但強調：「今後繼續對話極為重要。」

他同時透露，21日在菲律賓出席東協晚宴時，曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫短暫交談。他表示：「我們是舊識，談到了雙邊關係與地區局勢。」

稍早消息指出，高市早苗發表「台灣有事」答詢以來，日中政府間對話幾乎中斷。茂木23日在菲律賓馬尼拉出席東協與日中韓（ASEAN+3）外長會議，王毅並未與會，改由中國外交部副部長華春瑩出席。