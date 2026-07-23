快訊

MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

高市「台灣有事」發言後首接觸！日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國外交部長王毅（左）與日本外務大臣茂木敏充。資料照片。路透
中國外交部長王毅（左）與日本外務大臣茂木敏充。資料照片。路透

共同社23日報導，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢後，日本外務大臣茂木敏充首度與中國外交部長王毅短暫交談，觸及日中關係。

茂木向記者表示，他與王毅接觸時「談到雙邊關係」，雖以涉及外交往來為由未透露詳情，但強調：「今後繼續對話極為重要。」

他同時透露，21日在菲律賓出席東協晚宴時，曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫短暫交談。他表示：「我們是舊識，談到了雙邊關係與地區局勢。」

稍早消息指出，高市早苗發表「台灣有事」答詢以來，日中政府間對話幾乎中斷。茂木23日在菲律賓馬尼拉出席東協與日中韓（ASEAN+3）外長會議，王毅並未與會，改由中國外交部副部長華春瑩出席。

王毅 日本 高市早苗 茂木敏充

延伸閱讀

東協場邊中美較勁…王毅與菲討論南海 魯比歐會韓日外長談台海穩定

美中外長會談 魯比歐擔憂中日關係惡化

王毅見東協秘書長批菲 盼共加快推進「南海行為準則」磋商

陸外長王毅：中國願同印度保持邊境和平、妥善處理敏感問題

相關新聞

避提台灣議題、中國射飛彈！韓媒：美日韓外長會 韓聲明與美不同調

朝鮮日報英文網23日報導，美國國務卿魯比歐、日本外相茂木敏充與南韓外長趙顯22日在馬尼拉舉行三方會談，但南韓外交部事後發布的新聞稿悄悄省略台灣海峽和平穩定，以及譴責中國在太平洋試射飛彈等內容，對北韓非核化的表述也與美方不同。這已不是李在明政府上台後首次出現韓美聲明不一致的情況，凸顯雙方在區域安全議題上的優先順序與關切重點不同調。

高市「台灣有事」發言後首接觸！日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係

共同社23日報導，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢後，日本外務大臣茂木敏充首度與中國外交部長王毅短暫交談，觸及日中關係。

歐盟首例…法國通過法案禁15歲以下使用社媒 9月上路

法國參議員22日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令，如果國會下議院如同外界預期，於22日稍晚也通過這項草案，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似措施的國家；根據這項新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號。

學者：美應納入台灣 組「造船聯盟」抗中

中國的造船業目前已遠超美國，有美國學者建議說，美國必須發揮國際合作的集體優勢，建立一個海事國家集團，邀請美國盟友加入，並認為應該把台灣也納入其中。

一個設防、一個開源 美中AI玩法分道揚鑣

《紐約時報》專欄作家Ross Douthat以冷戰年代美、蘇在核武的競合關係，當作美中在後冷戰時期AI競爭的譬喻，7月19日撰文China’s AI Play Is Different From America’s（中國的AI玩法，和美國完全不同），以第一人稱口吻警告美國不要自縛手腳。

還有人在崇拜希特勒！奧地利出奇招把出生地改建成警察局

該怎麼處置希特勒（Adolf Hitler）的出生地，才能兼顧文資保存，又不會讓遺址變成極右派聖地巡禮的重要寶地？奧地利政府的答案是：將希特勒的故居改建成警察局，專門用於打擊毒品販運問題，同時也期待能震懾希特勒崇拜者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。