聽新聞
0:00 / 0:00
高市「台灣有事」發言後首接觸！日本外相：與中國外長王毅談雙邊關係
共同社23日報導，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢後，日本外務大臣茂木敏充首度與中國外交部長王毅短暫交談，觸及日中關係。
茂木向記者表示，他與王毅接觸時「談到雙邊關係」，雖以涉及外交往來為由未透露詳情，但強調：「今後繼續對話極為重要。」
他同時透露，21日在菲律賓出席東協晚宴時，曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫短暫交談。他表示：「我們是舊識，談到了雙邊關係與地區局勢。」
稍早消息指出，高市早苗發表「台灣有事」答詢以來，日中政府間對話幾乎中斷。茂木23日在菲律賓馬尼拉出席東協與日中韓（ASEAN+3）外長會議，王毅並未與會，改由中國外交部副部長華春瑩出席。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。