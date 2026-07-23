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秘魯惡火奪10命 總統當選人藤森惠子：可怕的慘劇

中央社／ 利馬22日綜合外電報導

秘魯民防單位今天通報，首都利馬（Lima）一處低收入社區發生火災，造成10人死亡、2棟房屋燒毀。秘魯總統當選人藤森惠子前往火場勘災，強調秩序與治安是上任後首重要務。

法新社報導，秘魯國家民防機構（INDECI）在社群媒體發文指出，這起火災另有2人受傷。

罹難者親屬表示，死者中有5名成人與5名兒童。

警察局長阿里歐拉（Oscar Arriola）證實，9名死者屬於同一家庭，其中5人未成年。他告訴記者，相關單位已展開調查以釐清起火點、火災發生經過及原因。

秘魯媒體報導，縱火者疑似是先前威脅當地商家的勒索犯。

負責本案調查的魯漢（John Lujan）上校表示，「蓄意行為或敲詐勒索」是目前列入調查的可能起火原因之一。

倖存者維爾契斯（Gina Vilchez）告訴記者，她帶著孩子逃出住處，保住了性命。她說：「我們一共有17人，10人罹難，7人獲救。」其他家屬則向媒體展示試圖搶救受困於火海家人的照片和影片。

秘魯總統當選人藤森惠子（Keiko Fujimori）前往火場勘災，稱這起事件為「一場可怕的慘劇」。她告訴媒體：「民眾要的是秩序與治安，這將是我們下週要做的第一件事。」

秘魯 火災

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