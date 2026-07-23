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核災責任誰扛？美日400億美元核電計畫卡關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗3月19日在華府白宮出席美國總統川普主持的晚宴並發表談話。路透
日本首相高市早苗3月19日在華府白宮出席美國總統川普主持的晚宴並發表談話。路透

日本承諾對美國投資5500億美元，以換取川普政府調降對日本輸美商品徵收的「解放日」關稅。不過，金融時報23日獨家報導，其中一項價值400億美元的核電計畫遇到障礙，原因是日方擔心本國貸款機構可能須為美國境內發生的核反應爐爐心熔毀事故承擔責任。

日本首相高市早苗3月訪問華府期間同意，日本將提供資金與產業合作，在田納西州和阿拉巴馬州興建新一代小型模組化反應爐。不過，4名知情人士表示，由於日方擔心可能須為核事故承擔責任，東京與華府仍在設法敲定計畫細節。

日本核電監管制度規定，營運商須為任何事故承擔責任；但在美國，財務責任則由更多方面分擔，包括核電廠所有者。知情人士透露，美國商務部已口頭保證，日本政府支持的日本國際協力銀行及其他日本機構，不會為潛在核事故承擔任何責任。一名接近美國商務部長盧特尼克的人士表示，盧特尼克已親自向日方保證，日本不會承擔與這些計畫有關的任何責任。

不過，這項承諾尚未化為具法律效力的書面文件。知情人士表示，這項安排可能須經數月甚至數年的複雜監管協商才能敲定。

核電計畫僵局是日本履行投資承諾面臨的最新障礙。知情官員透露，近幾個月出現的另一項問題，是許多日本工業集團拒絕主導美方提出的計畫。此外，磋商過程缺乏透明度，導致美日雙方官員無法確定各項撥款期限何時起算。

除了核反應爐，高市3月訪美時也公布價值330億美元的2座燃氣發電廠計畫。不過，官員表示，日本政府支持的銀行通常須在45天內提供資金，但這項期限當時並未起算。2名知情人士指出，美國商務部最近幾周已就燃氣發電廠提出撥款要求。但就核反應爐而言，日本談判人員堅持，必須先解決責任問題，美方才能提出出資要求。

美國商務部向金融時報表示，依照計畫架構，日本不會承擔任何責任，商務部也已不只一次向東京傳達這項訊息。商務部發言人指出，日方只為這些計畫出資，不負責營運，「這些計畫將在美國聯邦土地上興建，並由美國政府百分之百持有」。

核電 日本 華府

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