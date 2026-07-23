整理包／美沙核能協議藏核武擴散風險？川普被疑雙標 六大重點一次看

美國川普政府周三正式將與沙烏地阿拉伯的民用核能合作協議送交國會審查。這項協議並未禁止沙國自行濃縮鈾，也未納入更嚴格的國際監督機制。美國今年對伊朗開戰的理由之一，正是德黑蘭拒絕放棄濃縮鈾計畫，美方是否採取雙重標準、協議是否升高核武擴散風險，都受到質疑。

以下是美沙核能協議六大重點整理：

一、協議現況與進展？

美沙多年來一直磋商核能協議，讓沙國取得美國技術，美企也能爭取核電廠合約，協議送交國會後，議員有90個國會開會日可表決阻止其生效，但須取得三分之二多數，才能推翻川普可能行使的否決權。

二、核武擴散疑慮？

協議未納入禁止鈾濃縮及核廢料再處理的「黃金標準」條款，也未要求沙國簽署接受額外國際監督的「附加議定書」。這些缺漏被視為潛在的核武擴散風險。

三、沙國為何要發展核能？

沙國發電主要依靠石油和天然氣。發展核能可供應海水淡化及空調等高耗能用途，減少國內燃油消耗，將更多原油留供出口，以配合王儲穆罕默德的經濟轉型與減碳計畫。

四、中東恐掀核武競賽？

沙國曾表明，若宿敵伊朗取得核武，它也會跟進。沙國2025年1月還宣布，將建立生產「黃餅」的核燃料產業。美民主黨參議員墨菲警告，美沙協議恐將掀起中東核武競賽、降低伊朗限制自身核計畫的意願。

五、美國可獲得哪些利益？

美企可望在價值數十億美元的沙國核電廠標案中占據有利位置，美方也能更深入掌握沙國核計畫。根據《1954年美國原子能法》第123條，合作國必須符合九項防止核武擴散標準，協議也須接受國會審查。

六、沙國還有哪些選擇？

中國核工業集團2023年據報已投標興建沙國核電廠；俄羅斯國家原子能公司也與利雅德簽署初步合作協議；南韓曾為阿拉伯聯合大公國興建核電廠；法國也可能是潛在的合作夥伴。

關鍵問題是，美國是否會在沙國境內興建濃縮鈾設施，以及設備是否由美方人員以「黑箱」模式獨立操作。消息人士表示，協議僅為核燃料循環合作提供法律途徑，並未要求美國交付濃縮鈾技術或能力。