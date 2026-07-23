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魯比歐：任何國家都無權限制台海通行自由

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國國務卿魯比歐今天在菲律賓馬尼拉都會區帕賽市的菲律賓國際會議中心，出席東協外長會議期間舉行的第 33 屆東協區域論壇（ARF）。歐新社
美國國務卿魯比歐今天在菲律賓馬尼拉都會區帕賽市的菲律賓國際會議中心，出席東協外長會議期間舉行的第 33 屆東協區域論壇（ARF）。歐新社

美國國務卿魯比歐在 X平台發文說：「任何國家都無權限制國際水道的商業往來與通行自由，包括台灣海峽在內。」

魯比歐昨天也表示，大陸海警船在台灣周邊海域活動，已違反美中努力追求的戰略穩定。

魯比歐 台海 台灣海峽

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