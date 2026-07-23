魯比歐：任何國家都無權限制台海通行自由

美國國務卿魯比歐在 X平台發文說：「任何國家都無權限制國際水道的商業往來與通行自由，包括台灣海峽在內。」

For more than 30 years, the @ASEAN Regional Forum has supported dialogue on security issues impacting the region.



No nation has the right to restrict the free flow of commerce and travel through international waterways, including in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/Hf3Ugqg1Ij — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

魯比歐昨天也表示，大陸海警船在台灣周邊海域活動，已違反美中努力追求的戰略穩定。