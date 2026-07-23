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魯比歐：任何國家都無權限制台海通行自由
美國國務卿魯比歐在 X平台發文說：「任何國家都無權限制國際水道的商業往來與通行自由，包括台灣海峽在內。」
For more than 30 years, the @ASEAN Regional Forum has supported dialogue on security issues impacting the region.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026
No nation has the right to restrict the free flow of commerce and travel through international waterways, including in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/Hf3Ugqg1Ij
魯比歐昨天也表示，大陸海警船在台灣周邊海域活動，已違反美中努力追求的戰略穩定。
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