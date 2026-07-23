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美中外長會談 魯比歐擔憂中日關係惡化
美國國務卿魯比歐22日在菲律賓首都馬尼拉參與東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與中國外交部長王毅舉行場邊會談。魯比歐會後表示「擔憂」日中關係惡化。
日本富士新聞網（FNN）報導，魯比歐（MarcoRubio）在這場會談後，被媒體問及是否提到日中關係。魯比歐認為「日中關係惡化」。接著被問及中國政府擴大對日出口管制時，魯比歐就此回答「擔憂此事」。
關於中國海警局先前宣布在台灣東部海域巡邏，魯比歐表示，「不容許國際航路被特定國家控制」。
他也表示，即便美中之間在台灣局勢等議題意見相左，仍認為「與中國持續對話相當重要」。
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