小馬可仕會魯比歐 推呂宋經濟走廊與矽盛世合作

菲律賓總統小馬可仕在馬尼拉會見美國國務卿魯比歐，雙方重申對美菲同盟及印度太平洋地區自由開放的承諾，並推進「呂宋經濟走廊」及「矽盛世」人工智慧與先進製造計畫。

魯比歐（Marco Rubio）昨天利用到馬尼拉參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議的機會，赴菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）拜會小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

小馬可仕昨晚在臉書貼文說，他與魯比歐討論如何進一步深化安全、貿易、能源及區域穩定等領域合作，以支持一個更加安全與繁榮的印太地區。

根據馬拉坎南宮新聞稿，小馬可仕感謝美方在南海議題上堅定支持菲律賓，雙方也討論深化能源安全、糧食安全、人工智慧等新興科技、國防安全、經貿合作及災害應變等領域合作。

美國國務院則表示，雙方討論「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）進展，美國國務院與國會正合作規劃提供超過1億美元的新對外援助，用於提升菲律賓蘇比克（Subic）的基礎建設，推動物流與能源計畫，並預定於9月舉辦首屆呂宋經濟走廊投資論壇。

魯比歐與小馬可仕也商議菲律賓對「矽盛世」（Pax Silica）倡議的參與，以及在菲律賓新克拉克市（New Clark City）特區設立首個「經濟安全特區」（Economic Security Zone）的規劃。

「矽盛世」是美國推動的新興科技合作平台，聚焦人工智慧、半導體及其他先進製造等戰略產業合作，現已有20餘國簽署參與；菲律賓是於今年4月加入，成為第13個會員，是早期簽署國之一。

菲律賓軍事基地改建發展局（BCDA）局長賓坎（Joshua Bingcang）日前表示，菲美雙方的「矽盛世」框架協議談判已進入後期，有望在今年底前完成。

賓坎並提到，包括鴻海也在評估投資新克拉克市，但目前仍在洽談階段，尚未簽署投資協議。

此外，小馬可仕與魯比歐也重申美菲同盟關係「堅若磐石」（ironclad），強調維護南海航行與飛越自由的重要性，並提及南海仲裁案裁決確認中國在南海的擴張性海洋主張「沒有法律依據」。

魯比歐並歡迎美國海岸防衛隊「遠征巡邏艦中隊」（Expeditionary Cutter Squadron）未來於新加坡及菲律賓部署前進基地，以提升海上互操作能力及支持區域安全目標。