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年初才逃過暗殺 墨西哥中部鎮長在公所遭槍擊喪生
墨西哥有關當局今天表示，中部地區一名鎮長在鎮公所遭槍擊喪生。這名政治人物先前曾遭遇暗殺未遂。
法新社報導，特莫阿克鎮（Temoac）位於莫瑞洛斯州（Morelos），這個靠近墨西哥市（Mexico City）的地區有多個販毒集團活動。
根據墨西哥媒體報導，死者是鎮長拉文（ValentinLavin），他曾在今年1月一場武裝攻擊中逃過一劫。拉文與總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左派政黨結盟。
莫瑞洛斯州檢察署表示，鑑識專家和警方在地方政府設施內發現他的遺體。聲明還說，他們已展開行動逮捕涉案嫌疑人。
官方數據顯示，自2006年與毒品相關暴力情事暴增以來，墨西哥已有近100名地方首長遭到殺害。
米卻肯州（Michoacan）烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Manzo）去年11月在亡靈節（Day ofthe Dead）活動期間遭槍殺，令全國尤為震驚。
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