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馬杜洛夫婦遭控販毒持槍 美法院裁定明年6月受審

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛1月5日遭美國跨境逮捕至紐約市，目前關押在布魯克林監獄。（路透資料照
委內瑞拉總統馬杜洛1月5日遭美國跨境逮捕至紐約市，目前關押在布魯克林監獄。（路透資料照

美國法院今天裁定，委內瑞拉前強人總統馬杜洛和妻子佛羅雷斯2027年6月將在美國受審。美軍特種部隊今年1月在委國首都卡拉卡斯（Caracas）發動夜襲，逮捕馬杜洛夫婦。

法新社報導，現年63歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被關押在布魯克林（Brooklyn）一座監獄超過7個月，兩人對聯邦檢方提出的販毒及持有槍械等指控均不認罪。

在歷時約20分鐘的聽證會中，法官赫勒斯坦（AlvinHellerstein）應檢方和辯方律師共同要求，將審判日期訂於明年6月1日。

這是馬杜洛第3次出庭，他身穿米色囚衣、戴著眼鏡，除了向法官問好外，在聽證期間不發一語。

佛羅雷斯身穿相同囚服，將一頭金髮向後綁起，與馬杜洛相隔一小段距離，兩人身旁都有律師陪同。

在曼哈頓法院外，抗議人士手持「釋放馬杜洛總統」的標語，並揮舞委內瑞拉國旗；持反對立場的示威者則舉牌稱馬杜洛和佛羅雷斯是「獨裁者」。

法官今天也裁定將於11月17日舉行聽證會，專門審理辯方提出的動議，其中包括質疑馬杜洛與佛羅雷斯被捕過程是否合法。

馬杜洛 委內瑞拉 委國

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