快訊

陸公布航行警告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入

怎麼選？三星發表會推三款摺疊手機搶市 新機少了1功能

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

聽新聞
0:00 / 0:00

疑慮中國 紐西蘭與巴紐深化太平洋安全合作

中央社／ 威靈頓23日綜合外電報導

紐西蘭巴布亞紐幾內亞昨晚簽署國防合作協議，威靈頓盼在太平洋地區深化安全合作，以因應戰略競爭的升溫，以及中國影響力的擴大。

路透社報導，最近巴紐片面關閉台灣駐莫士比港（Port Moresby）辦事處的決定，更突顯太平洋島國一方面在安全上依賴傳統夥伴，另一方面要維持對中國的經貿關係，在兩者之間所面臨的壓力。

紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）與巴布亞紐幾內亞防長卡帕沃爾（Elias Kapavore）在巴紐簽署2026年至2029年國防合作意向書。

潘克辦公室表示，這項協議將擴展雙方國防對話、訓練、軍事演習及人員交流。

潘克在聲明中表示：「在這個日益動盪的世界，像我們這樣的太平洋國家，唯有彼此緊密合作，才能更為強大。」

隨著中國在太平洋區域擴大外交、警政及基礎設施布局，美國、澳洲和紐西蘭也紛加速鞏固在太平洋的安全關係。

華府於2023年與巴紐簽署國防合作協議，讓美軍更易於在當地進行訓練，以及興建基礎設施。

澳洲則與巴紐、萬那杜簽署安全協議，與斐濟達成新的互助防衛協定，名為「海洋和平聯盟」（Oceanof Peace Alliance），官員說未來可能擴及其他太平洋國家。

上述一連串協議，都源於西方友好國家對中國的疑慮。

紐西蘭 巴布亞紐幾內亞 中國

延伸閱讀

林佳龍：巴紐外長基於個人利益 片面關閉台灣駐處

巴紐關閉我駐處 林佳龍：持續交涉、不排除檢討天然氣採購合作

嚇阻大陸威脅 澳洲專家籲與台灣強化資訊戰合作

東協場邊中美較勁…王毅與菲討論南海 魯比歐會韓日外長談台海穩定

相關新聞

魯比歐：任何國家都無權限制台海通行自由

美國國務卿魯比歐在 X平台發文說：「任何國家都無權限制國際水道的商業往來與通行自由，包括台灣海峽在內。」

川習會200架波音採購案遇亂流！北京突追加要求 白宮措手不及

美中波音交易遭遇亂流，政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士透露，中國向對美200架波音採購提出新條件，要求保證零件供應與售後維修，以免未來可能受美國出口限制波及。報導描述，此舉令華府措手不及，導致採購協議陷入僵局，一名了解美方談判思路的人士稱，「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

馬杜洛夫婦遭控販毒持槍 美法院裁定明年6月受審

美國法院今天裁定，委內瑞拉前強人總統馬杜洛和妻子佛羅雷斯2027年6月將在美國受審。美軍特種部隊今年1月在委國首都卡拉卡...

從濃縮鈾到核武擴散 美沙核能協議重點一次看

美國總統川普批准與沙烏地阿拉伯達成的一項核能協議，為沙國濃縮鈾和處理用過核燃料開啟大門，令部分擔心核武擴散的美國國會議員...

安全共識瓦解！紐西蘭防衛政策在美中之間擺盪

紐西蘭的戰略悖論：當1987年非核共識面臨瓦解，防衛政策如何在美中之間取得平衡

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

日劇「地面師」描寫犯罪集團看準建商急於取得東京寺院的精華土地，找人冒充住持，設局騙走鉅款。戲劇般的寺產爭奪確實在日本上演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。