疑慮中國 紐西蘭與巴紐深化太平洋安全合作

紐西蘭與巴布亞紐幾內亞昨晚簽署國防合作協議，威靈頓盼在太平洋地區深化安全合作，以因應戰略競爭的升溫，以及中國影響力的擴大。

路透社報導，最近巴紐片面關閉台灣駐莫士比港（Port Moresby）辦事處的決定，更突顯太平洋島國一方面在安全上依賴傳統夥伴，另一方面要維持對中國的經貿關係，在兩者之間所面臨的壓力。

紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）與巴布亞紐幾內亞防長卡帕沃爾（Elias Kapavore）在巴紐簽署2026年至2029年國防合作意向書。

潘克辦公室表示，這項協議將擴展雙方國防對話、訓練、軍事演習及人員交流。

潘克在聲明中表示：「在這個日益動盪的世界，像我們這樣的太平洋國家，唯有彼此緊密合作，才能更為強大。」

隨著中國在太平洋區域擴大外交、警政及基礎設施布局，美國、澳洲和紐西蘭也紛加速鞏固在太平洋的安全關係。

華府於2023年與巴紐簽署國防合作協議，讓美軍更易於在當地進行訓練，以及興建基礎設施。

澳洲則與巴紐、萬那杜簽署安全協議，與斐濟達成新的互助防衛協定，名為「海洋和平聯盟」（Oceanof Peace Alliance），官員說未來可能擴及其他太平洋國家。

上述一連串協議，都源於西方友好國家對中國的疑慮。