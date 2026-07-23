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中國施壓泰國台灣電影展 主辦悍拒撤標誌

中央社／ 曼谷23日專電

泰國台灣電影展」昨晚在曼谷揭幕，泰國媒體報導，活動開幕前疑遭中國駐泰使館人員施壓，要求移除台灣文化部標誌，但遭泰方拒絕，這是台灣影展舉行多年來首次遇到類似事件。

駐泰代表處文化組與泰國紀錄片俱樂部、新北市政府、國家電影及視聽文化中心等單位，所舉行的「泰國台灣電影展」昨晚在曼谷揭幕。

泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）22日報導，泰國紀錄片俱樂部（DocumentaryClub）負責人蒂妲（Thida Plitpholkarnpim）表示，一名自稱中國駐泰大使館的官員，21日致電承辦泰國台灣電影展的2家電影院，表示對宣傳品上出現台灣文化部標誌感到不滿，要求主辦單位移除。

蒂妲說，來電者操著帶有中國口音的泰語，在她拒絕移除標誌後，對方提高音量，並帶有威脅意味。

蒂妲告訴「鮮新聞英文報」，22日另有一名中國駐泰大使館官員直接前往其中一家電影院，再度提出相同要求。

蒂妲指出，她向該官員表示，作為主辦方，是在履行職責，並強調若有任何問題，可直接與台灣方面聯繫，或循泰國外交部等正式外交管道處理。

她說，該名中國官員在電影院外停留了一段時間後離開，並告訴主辦方，他會將此事上報給上級，並尋求將事件提升至國家層級。

中國大使館並未回覆「鮮新聞英文報」相關提問。

駐泰代表藍夏禮昨晚開幕致詞時，並未直接回應有關疑似中國大使館的施壓行爲，但他以影展主題Family Matters表示，觀眾看完李安「父親三部曲」後，將理解家庭成員應具備同理心、尊重與愛，並引用近來在泰國廣為流傳的一句詩句作為比喻。

他所指的是近來在泰國媒體廣為流傳的詩句：「心中沒有音樂的人，是奇怪又古怪的人」。藍夏禮說：「如果有人聲稱是你的家人，但卻只知道用施壓、脅迫、威脅等手段與你溝通，那並不是家人。因為家人必須擁有同理心、同情心、尊重和愛。」

他總結表示，「每個人都有權利去詮釋那些電影，畢竟我們生活在民主社會」。

本屆泰國台灣電影展22日起至26日在曼谷及孔敬登場，共放映17部台灣電影，開幕片為李安執導的「飲食男女」。其中最大亮點為李安經典「父親三部曲」，「推手」、「喜宴」及「飲食男女」首度完整登上泰國電影院放映。

據「鮮新聞英文報」報導，蒂妲表示，台灣影展連續舉辦7年，今年進入第8屆，是首次發生疑似中國使館干預事件。

泰國 電影 曼谷

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