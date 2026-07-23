韓美日外長重申朝鮮半島無核化 強調台海和平穩定

南韓、美國及日本外交首長今天在馬尼拉進行三方會談，會後重申朝鮮半島無核化原則並將強化美日韓三邊合作，同時強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

首爾放送新聞（SBS）報導，南韓外長趙顯、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及日本外相茂木敏充今天在會談中，討論三邊防衛合作、加強海上安全、促進能源安全、因應網路威脅，以及推動包含東南亞在內的整個印太地區和平與穩定等議題。

在台海議題方面，美國國務院在新聞稿中指出，3名外長均「強調維護台灣海峽和平穩定的重要性」，並「對中國近期向太平洋發射洲際彈道飛彈（ICBM）表示關切，指出事前通報不足」。

美國務院新聞稿也提到，3國均承諾「共同反對經濟脅迫以及將供應鏈武器化，推動關鍵供應鏈的風險管理與多元化」，並擴大就「戰略重要性日益提升的北極議題」的討論。

南韓外交部則指出，3方「就單方面改變現況的企圖等區域局勢交換意見，並重申強化海事安全，恪守以「聯合國海洋公約」（United Nations Convention onthe Law of the Sea）為代表的國際法，維護東南亞等印太地區的航行與飛越自由」。

南韓外交部所稱的「企圖片面改變現況」，被認為是指中國在南海擴張領土主張的行動。

此外，3人在會中也針對近來朝鮮半島局勢交換評估意見。南韓外交部表示，他們重申在堅持半島無核化原則的同時，維持對北韓強力的威嚇立場，並同意在北韓政策方面保持密切協調，透過對話與外交手段，共同維護朝鮮半島的和平與穩定。

美國國務院提到，3名外長均「重申對北韓維持統一立場的重要性」，並「強調共同致力於北韓完全去核化、持續協調因應北韓網路威脅及非法活動，以及立即解決綁架問題的共同承諾」。

這場會談進行約30分鐘。前一次三邊外長會談於7日在土耳其安卡拉的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊舉行。