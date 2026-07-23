從濃縮鈾到核武擴散 美沙核能協議重點一次看

美國總統川普批准與沙烏地阿拉伯達成的一項核能協議，為沙國濃縮鈾和處理用過核燃料開啟大門，令部分擔心核武擴散的美國國會議員和區域國家感到憂慮。

以下是路透社整理出目前涉及的主要問題：

●目前進展如何？

華府和利雅德多年來一直在討論核能合作協議，包括讓沙烏地阿拉伯取得美國技術，也讓美國企業有機會爭取沙國核能設施的大型合約。

如同所有核技術，安全、核武擴散及動盪地區的政治複雜性，一直是外界最關切的焦點。

與所有「禁止核子擴散條約」（NPT）締約國一樣，沙國已承諾不發展原子彈，並同意接受國際核查，不過美國傳統上一直要求更嚴格的額外保障。

川普政府今天表示，這項協議已提交國會。國會議員有90個會期日可以阻止協議生效，但前提是必須取得2/3多數，才能推翻總統可能行使的否決權。

這項協議不包含所謂的「黃金標準」條款，也就是禁止沙國濃縮鈾及處理用過核燃料，這兩者都可能成為製造核彈頭所需材料的途徑；此外，協議也未納入涉及額外國際監管的「附加議定書」。

這些缺漏可能令以色列等美國中東盟友擔憂，並引發關於政策一致性的質疑，因為美國今年對伊朗採取行動的理由之一，正是伊朗拒絕放棄鈾濃縮計畫。

這項協議在國會引發部分反對聲浪，美國國會議員過去曾要求對任何這類協議設置嚴格的防護措施。

●沙烏地阿拉伯為何想發展核能計畫？

沙烏地阿拉伯是全球最大石油出口國，表面上看似沒有發展核電的迫切需求，但在王儲穆罕默德．沙爾曼制定的經濟計畫下，沙國希望減少碳排放，並將更多原油留作出口。

沙國發電主要仰賴天然氣和石油，核能可以取代部分這類能源消耗，包括用於耗能極大的海水淡化和空調系統，從而使其能從石油銷售中獲取更多收益。

不過，沙烏地阿拉伯也曾表示，如果宿敵伊朗發展核武，沙國也必須跟進。這項說法顯然旨在加強對德黑蘭施壓，但也引發外界對其自身野心的擔憂。

民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在社群平台X表示：「這項協議將引發區域核軍備競賽，並進一步削弱伊朗限制其核計畫的誘因。」

許多生產核電的國家不在國內進行鈾濃縮，而是依賴進口反應爐燃料。

但沙烏地阿拉伯去年1月宣布將進行鈾濃縮，沙國表示，此舉是為了製造可供核能發電、且可出口的「黃餅」燃料。

●美國能獲得什麼？

這項協議可能帶來戰略和商業利益。

在前總統拜登努力促成沙國與以色列關係正常化的過程中，民用核能合作與安全保障是一項重要誘因。

然而，這兩項議題如今已脫鉤，不過核能協議仍可能成為美國對沙國展開外交努力時的額外誘因。利雅德方面已明確表示，在巴勒斯坦建國問題解決之前，不會實現與以色列關係的正常化。

民用核能協議將讓美國業者在爭取沙國核電廠建設合約時處於有利位置，同時也能讓美方更了解沙國的核能計畫，從而緩解美國對核武擴散的疑慮。

●沙烏地阿拉伯還有其他選擇

即使到了這個階段，美沙協議仍可能告吹。多個擁有成熟核能產業的國家已展現興趣，或被視為沙國核能計畫的潛在合作夥伴。

中國國營的中國核工業集團（CNNC）據報已在2023年提交興建核電廠的投標案，曾在埃及興建核電廠的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）也與利雅德簽署初步合作協議，其他可能競爭者還包括法國和曾在阿拉伯聯合大公國興建反應爐的韓國。

●濃縮鈾

關鍵問題之一是，華府是否可能同意在沙國境內興建鈾濃縮設施、何時可能同意，以及沙國人員能否接觸該設施，或該設施將完全由美國人員以「黑箱」方式運作。

如果協議沒有納入嚴格防護措施，擁有鈾礦蘊藏的沙國理論上可以利用濃縮設施生產高濃縮鈾；若純度足夠高，便可用於製造核彈所需的裂變材料。

消息人士告訴路透社，擬議中的美沙協議為核燃料循環合作提供法律途徑，其中包括濃縮鈾，但未要求華府向沙國移轉任何相關技術或能力。

此外，這項協議也涉及外交問題，美國在中東最重要的盟友以色列已多次表達反對沙國發展民用核能計畫的立場。