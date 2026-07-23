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川習會200架波音採購案遇亂流！北京突追加要求 白宮措手不及

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀中南海花園。路透
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀中南海花園。路透

美中波音交易遭遇亂流，政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士透露，中國向對美200架波音採購提出新條件，要求保證零件供應與售後維修，以免未來可能受美國出口限制波及。報導描述，此舉令華府措手不及，導致採購協議陷入僵局，一名了解美方談判思路的人士稱，「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

波音採購估值約170億至190億美元，是5月川習會後少數的具體成果之一，但未簽署正式協議，使交易條款留下爭議空間。交易若延宕或受阻，可能破壞美中去年10月達成脆弱的貿易休兵。白宮預計本周與到訪的中國外交部副部長馬朝旭討論此事。

另一名了解美方談判思路的人士表示，白宮將交易延宕歸咎於北京，並稱兩國領袖最初的共識並未涵蓋飛機售後維修。這名人士指出，癥結與其說是飛機價格，不如說是引擎、備用零件、維修及服務等長期配套方案，他說，「中國希望確保自己不會依賴一套日後可能遭美國限制的支援關係」。

除了波音交易，中國採購黃豆的進度也引發白宮疑慮。

川習會後，白宮稱，中國承諾至2028年每年購買170億美元美國農產品，包括每年2500萬噸黃豆，2026年則按比例計算。

不過，美國農業部資料顯示，中國目前僅預訂約130萬噸今年秋收黃豆，雖近幾周採購加快，並持續大量接收上一季黃豆，但相關承諾從未書面化，這些交易能否計入仍不明。川普政府官員計畫向中方提出履約進度問題。

一名與川普政府關係密切的前官員表示，中國直到最近幾周才明顯加快採購黃豆，美方如今正盤點北京峰會後的實際履約情況，「而且愈來愈不滿」。

經常與中國官員會面的「國際危機組織」中國問題專家韋恩（Ali Wyne）表示，北京認為，延後批准波音與黃豆採購具有戰略價值，能迫使川普持續重視美中關係穩定，以確保交易落實。

韋恩說：「中國官員認為，川普比習近平更希望、也更需要維持雙方良好關係，尤其考量到美國期中選舉前需避免再度出現經濟決裂。因此，習近平並不覺得有迫切需要完成這些採購。」

波音 北京 白宮

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