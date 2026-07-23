挪威新納粹大屠殺15周年 家屬重回烏托亞島追思

造成77人喪生的挪威722新納粹大屠殺迄今已15年，奧斯陸舉辦多場紀念活動，被害者家屬與倖存者也重回當年發生慘案的烏托亞島（Utoya）進行追思。面對日益盛行的極端主義，受難者支持團體表示，增加面對面的對話是預防極端主義發芽最好的方法。

發生在15年前的722新納粹大屠殺，依舊深深烙印在挪威人心中，自由記者傅吉安（Geir Yeh Fotland）表示，2011年7月22日當天，他從外地回到奧斯陸時，兇手布列維克（Anders Behring Breivik）已在市中心的政府辦公大樓放置炸彈，街上人心惶惶，公共交通停駛，軍警出動，人們不知所措，連交談都只敢悄悄說，整個城市突然變得很安靜。

布列維克在市中心放置炸彈，造成8人喪命。他隨後前往奧斯陸郊區的烏托亞島，在工黨青年團舉辦的夏令營中濫殺無辜，造成69人喪名，其中有33名死者未滿18歲，年紀最小的受害者只有14歲。

烏托亞島管理主任科爾比約胡思（Anne-MarteKolbjørnshus）表示，她原本每年都會到營隊幫忙，但2011年夏天她剛好因為應徵上第一份工作而錯過，本想下班後過去看望朋友，但因為天氣太差而打消念頭。

她在開車返家的路上聽到廣播傳來烏托亞島發生槍擊的消息，整晚心神不寧、徹夜未眠，幸好她的朋友最後幸運地安全返家。

她表示，雖然這件事發生在15年前，許多人已經開始遺忘，現在15歲以下的小孩在事發當時甚至還沒出生，但這段時間，她從女孩成為母親，孩子剛滿13歲，幾乎是最年輕受害者的年齡，讓她更深刻地感受這個攻擊事件給被害者家人帶來的傷痛，以及對於年輕孩子來不及享受美好生命的惋惜。

挪威國家安全局（PST）上週發表報告指出，右派極端主義自2022年開始增長，男孩與年輕男性特別受到影響。網路社群上布列維克及722屠殺事件被英雄化、迷因化的內容越來越常見，而TikTok等平台就像「通往極端主義的高速公路」，對722新納粹屠殺沒有記憶的年輕一代更容易被這些內容誤導。

722事件受難者支持團體（Norwegian Support Groupafter the 22nd of July terror attack）的執行秘書林德斯塔（Gro Lindstad）表示，社群媒體的演算法製造了許多孕育極端主義的「回音室」（echo chamber）。

他認為，要減少極端化的情形，應該要放下社群媒體、TikTok，開始跟彼此對話，人們得重新學習如何討論，他認為社群媒體的使用年齡應該有限制。

15年前只有17歲的洛沃斯（Kjartan Lovaas）在聽到槍響後跳進海裡獲救。他現在是支持團體的理事，在挪威各地分享自己的經驗，希望可以讓更多年輕人知道民主的重要。

他認為，預防極端主義最好的方法就是對話、討論、質疑，同時也記得，不需要互相同意所有的想法，只要能夠討論想法就是很好的。

22日當天奧斯陸有多場紀念活動，包括奧斯陸主教座堂舉辦紀念禮拜，工黨青年團紀念短講，以及新的722事件紀念中心開幕，家屬與倖存者也重回小島進行追思儀式。