美國與沙烏地簽署民用核能合作協議 掀核武擴散疑慮

美國能源部今天宣布，已與沙烏地阿拉伯達成民用核能合作協議。美國兩黨議員與以色列官員皆有人持反對立場，因為憂心相關技術轉作核武發展，但華府強調，該協議納入防止核武擴散的保障措施。

法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）與沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulazizbin Salman）簽署了這項民用核能合作協議，以及一項雙邊保障協定。

美國能源部發表聲明指出：「這兩項協議共同奠定了法律基礎，建立一項為期數十年、價值數十億美元計的夥伴關係，推動多項首要的經濟與戰略目標，包括防止核擴散。」

據報導，對於沙烏地發展民用核能的計畫，美國兩黨國會議員及以色列官員皆有人反對，因為擔心相關計畫最終可能轉作發展核武。

如同伊朗政府，沙烏地長期以來堅持該國有權推動民用核能計畫。去年，沙國曾與擁有核武的巴基斯坦簽署共同防禦協議。