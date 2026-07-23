美國務卿：違背戰略穩定 美不同意中海警船至台海域

美國國務卿盧比歐今天在馬尼拉指出，美國明確不同意中國派遣海警船至台灣海域，這違背兩國討論戰略穩定的精神，美國將持續航行國際海域。此外，中國國家主席習近平9月訪美是會談主題，希望確認合作範圍，為訪問奠下基礎。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在菲律賓首都馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與中國外長王毅舉行會談。盧比歐會後就記者提問會談內容、中國派遣海警船前往台灣海域、對台軍售等問題提出說明。

盧比歐表示，由於美國明確不同意這些行動，所以在美中會談總會提及。美方認為中方此舉違背雙方討論維持戰略穩定的精神。重要的是，美國絕不接受國際海域由某些國家控制。

他強調，美國將持續航行國際海域，致力航海自由及維繫承諾，例如美國與菲律賓及其他國家都有條約。這是美國對中國政策中雙方不同意的領域，由於明顯會引發衝突，所以須謹慎管理。在經濟等方面，美中事務可能嚴重衝擊全球。

盧比歐說，區域政治與外交政策難處在於管理歧異，不做違背國家利益的事，與此同時避免造成世界災難等級的衝突。美國有義務兼顧兩者，這是持續與中國對話、放下歧見重要的原因。

他以歷史經驗說明，即使在冷戰高峰期最緊張時刻，美國與蘇聯至少在軍方，甚至外交層級都有溝通，透過各種管道避免重大災禍。美中當然並非處於這種階段，從雙方對全球經濟與世界可能造成的衝擊而言，美中不建立關係，坦白說是魯莽、不負責任的。

他回應對台軍售延宕問題指出，有許多因素導致軍售仍在審查，即使已承諾項目也須檢視庫存與供應量，美國正努力重啟軍工業基礎與生產力。美國長期並持續對外軍售，例如出售及贈與烏克蘭都有影響，美國也有國內需求需平衡，檢視對外大型軍售是正常的。

中國國家主席習近平可能在9月訪美。盧比歐指出，雙方討論許多9月訪問事務，這是會面的主題，為另一次元首建設性訪問做基礎工作，相信屆時習近平到華府是非常正面的出訪。

他再次強調，美中未來也存在歧異，雙方必須努力解決，管理分歧，避免失控。兩國都捍衛彼此的國家利益，但仍有合作空間。從現在到9月必須確認合作範圍，為習近平極具建設性的訪問華府奠下基礎。