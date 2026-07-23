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美日澳印外長會議 研議加強支援東協制衡中國

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

美國、日本、澳洲與印度「四方安全對話」（Quad）外長會議今天在菲律賓首都馬尼拉舉行，針對南海、印太地區和中東局勢等議題交換意見。

共同社報導，「四方安全對話」外長發布聯合文件，內容涵蓋透過海上安全保障，以加強對東南亞國家協會（ASEAN）的支援，制衡影響力日增的中國。

日本外務省透露，外相茂木敏充在談及中國議題時，強烈反對憑藉力量單方面改變現狀的嘗試，並對關鍵礦產出口管制表達嚴重關切。他還強調應對北韓惡意網路攻擊的重要性。

「四方安全對話」外長一致認為，印太海洋領域的和平與穩定是區域安全與繁榮的重要基礎。

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