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東協會議場邊會 王毅向菲外長抗議仁愛暗沙衝突

中央社／ 台北22日電

新華社報導，中國外交部長王毅今天對菲律賓外長拉薩洛表示，「對菲方人員在仁愛礁（仁愛暗沙）衝撞中方執法船隻的粗暴行徑」表示強烈抗議。

王毅在馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間會見拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。

王毅表示，過去幾年，中菲關係持續面臨困難挑戰，這顯然不符合雙方利益，更有損菲律賓自身發展。面對變亂交織的世界，本應共同維護本地區得來不易的和平發展局面，「但菲律賓的做法卻與其他地區國家背道而馳，成爲地區和平穩定的干擾源」。

王毅說，事實證明，「任由外部勢力干涉介入，蓄意炒作擴大海上分歧，只會淪爲被人利用的工具」。「如果試圖藉助域外國家挑釁滋事，最後只能吞下自己釀成的苦果」。

王毅表示，遺憾的是，每當中菲雙方要開展對話時，菲國內就有人特別是軍警部門一些勢力，蓄意製造事端，破壞對話的推進。「當前，中菲關係站在十字路口，何去何從需要菲方作出正確理智選擇」。

王毅 菲律賓 馬尼拉

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