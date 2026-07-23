淡化陸介選 川普：中國也許已和過去不同

美國總統川普廿一日淡化對中國干涉美國大選的指控，川普稱美國將與中方溝通，並為中國辯護，表示這是很久以前發生的事。

川普上周大動作發表全國談話，指控解密文件顯示中國長期影響美國選舉，並購買、竊取、入侵美國選民資料，川普也指控中國當年不希望川普在二○二○年大選中勝選。

中國外交部發言人林劍日前回應表示，中國沒有興趣也從未干涉美國大選。有報導指出，中方措辭強硬，但並未要求美方撤回言論，也未提出懲罰威脅。

川普廿一日在白宮受訪時淡化中國干涉大選的威脅，稱美方準備和中國討論這件事，也說這是很久以前發生的事，他認為中國也許已和過去不同。

川普並表示，美方也對中國採取行動，「老實說，我們也對他們做了些事。這不是單向的。但我們會與他們對話」。川普並未言明「做了些事」具體內容。

不過川普的指控已在共和黨內發酵，聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾發表聲明，稱中國正對美國發動經濟與政治戰，中共企圖干預美國的選舉並破壞美國的生活方式。

被視為川普政治盟友的共和黨佛州聯邦眾議員露娜廿日寫信給國務卿魯比歐，呼籲川普政府應該撤銷逾廿六點五萬名的中國學生簽證。