青年運動紅海襲船 海上封鎖沙烏地阿拉伯

金融時報報導，伊朗扶植的葉門「青年運動」組織廿日宣布在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，揚言攻擊任何曾停泊沙國港口的船舶。至少四艘沙國原油油輪廿一日掉頭改變航道，不僅凸顯紅海爆發衝突風險升高，在荷莫茲海峽實質封鎖之際，對全球能源市場形成「鉗形攻勢」。

青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。美國總統川普廿一日表示，青年運動尚未關閉曼德海峽，並放話若對方採取行動，美國將出手應對。他說：「目前為止還沒發生。一旦發生，我們會處理。」

兩名知情人士告訴金融時報，青年運動透過無線電警告區域內船隻，曾停靠沙國港口的船舶不得通過位於紅海與亞丁灣之間的曼德海峽。

同時，青年運動通知駐沙國港口的船運公司，停靠沙國港口的船舶可能在青年運動「武裝部隊作戰範圍內的任何地點遭到攻擊」。

金融時報指出，四艘掉頭的油輪中，有三艘已在沙國紅海港口延布完成裝載；第四艘懸掛香港旗幟的油輪「New Prime」原訂七月廿六日在延布裝載，但尚未抵達曼德海峽前似乎便開始掉頭。

路透報導，有二艘原定前往中國大陸和印度的沙國油輪在紅海大迴轉，捨棄通往亞洲較近的曼德海峽航線，改往蘇伊士運河航向印度洋。尚不清楚這二艘油輪是否含在金融時報所指的四艘船隻之中。

路透並指，青年運動在致航運業者的信函中威脅，將攻擊任何裝卸沙國石油的船隻。

海事分析師博克曼表示，伊朗與青年運動對航運構成的威脅，如同對全球能源流動形成「鉗形攻勢」。她補充，成品油市場尤其面臨供應中斷風險。

由於伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽，使沙國在波斯灣的拉斯塔努拉港幾乎無法運作，紅海沿岸的延布港已成為主要的石油裝載碼頭。能源數據公司Kpler的資料顯示，沙國自四月以來，每天從延布出口近四百九十萬桶原油。