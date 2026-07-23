美方支持 沙國發展核能 引核擴散疑慮

華爾街日報廿一日報導，美國官員透露，美國總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「一二三協議」，將協助沙國發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙國日後進行鈾濃縮留下空間，引發核擴散疑慮。

美沙預計廿二日簽署協議，後續依一九五四年美國「原子能法」送交國會取得批准；國會若要阻止協議，須以三分之二多數推翻川普否決權，難度極高。

儘管這項協議很可能獲得許多共和黨人支持，但美國部分國會議員及以色列官員反對。他們擔心，沙國可能藉由發展民用核能計畫，最終取得發展核武能力。

「一二三協議」為期卅年，援引「原子能法」第一二三條，允許美國政府與企業和沙國實體合作發展民用核能，由美企建造反應爐及提供核能技術，在沙國核能基礎建設中居於主導地位，並排除其他外國競爭者，總估值達數百億美元。設計多款外銷核子反應爐的西屋公司將成主要受惠者。

根據協議，美沙將進行一項為期二年的研究，評估沙國進行濃縮鈾的商業可行性。若研究認定有必要，美企將以保密的「黑箱」模式興建濃縮設施；若美方反對，沙國未來十年內不得自行濃縮鈾，也不得與其他外國夥伴合作。

川普政府官員表示，美方參與可防止濃縮鈾遭挪作軍事用途，也能避免用過核燃料被再處理製成核武器。

然而，紐約時報指出，這項協議未採納美國與阿聯二○○九年協議所建立的核不擴散「黃金標準」。阿聯當時與國際原子能總署簽署「附加議定書」，接受嚴格核查，並永久放棄濃縮鈾及再處理用過核燃料。這是發展核武的二大途徑。

沙國拒絕簽署附加議定書，協議也可能限制國際查核人員行動，為日後在境內濃縮鈾或再處理鈽留下空間，被視為川普政府對沙國的重大讓步。美官員稱將與沙國談判另一項協議，確保美方提供的設施受到充分監督。

沙國主張，發展核能可運用境內鈾礦，滿足國內能源需求，並釋出更多石油供出口。沙國堅稱計畫僅供和平用途，但沙國王儲沙爾曼二○一八年曾表示，若伊朗發展核武，沙國會跟進。

華爾街日報引述核不擴散政策教育中心執行主任索科斯基警告：「沙國怎麼走，阿聯、土耳其和埃及就會跟進。」

伊朗與沙國是區域對手。批評者質疑，川普政府一方面要求伊朗接受嚴格核限制，另一方面卻協助沙國發展核能，立場矛盾。