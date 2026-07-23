魯比歐會王毅 魯比歐：對台軍售「審查中」

美國國務卿魯比歐廿二日在馬尼拉東協外長會議場邊與中國外交部長王毅會談，會後魯比歐說，兩人討論中國國家主席習近平九月訪問華府，希望促成「非常成功的訪問」。兩人也談到台灣問題，魯比歐表示美國一百四十億對台軍售「還在審查中」。

雙方都承認應管控分歧

魯比歐與王毅會談約九十分鐘。魯比歐說，雙方都承認彼此存在分歧，但外交工作的重點在於妥善管理這些分歧，避免局勢失控。

這是王毅與魯比歐今年第二次舉行會面，上一次是在二月德國慕尼黑會議期間。兩人前一次直接溝通則是在六月卅日通電話。當時王毅表示，構建建設性戰略穩定關係是中美根本利益之所繫，並強調「台灣議題牽一髮動全身」。

新華社說，王毅還就近期美方的「一系列消極言行」闡明「中方嚴正立場」，要求美方尊重中國的核心利益，「恪守一個中國原則」，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的機遇之年照進現實。

魯比歐表示雙方討論到台灣問題。針對中國持續派遣海警船在台灣周邊海域活動，魯比歐說，美方認為北京這些行動，不利維持台海及區域和平穩定，也不符合雙方致力建立穩定關係的方向，美方不同意這種做法。

魯比歐表示，對台軍售案還在審查中。他說，相關官員必須「評估武器供應情況」，並考量美國本身國防需求。

美國代理海軍部長高雄五月在參院聽證會上表示，美國已暫停一項價值一百四十億美元的對台軍售案。紐約時報報導，美國國會今年一月就初步審查通過這項軍售計畫，但送交國務院後卡關至今。川普五月訪問北京後表示，這筆軍售案已「暫時擱置」，是與北京「非常好的談判籌碼」。

美國總統川普五月訪問北京後，邀請習近平九月廿四日回訪美國。魯比歐表示：「我們現在到九月之間需要完成的工作，就是找出哪些領域可以合作，為一次非常成功的訪問奠定基礎。我們就此進行了很多討論。」

據新華社稿，王毅表示，今年是中美關係「大年」。兩國元首在北京成功舉行歷史性會晤，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位，提出了雙方共同努力的方向。這是中美兩個大國在探索和平共處道路上取得的重要進展，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。

王毅稱，「現在我們的責任是，沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動」，以中美的戰略穩定促進世界的和平安寧，以中美的建設性互動為國際合作提供重要動力。

魯比歐說：「雙方確實存在重大分歧，這一點兩邊都承認。我們必須逐步處理這些問題，而且我認為，這些分歧在可預見的未來仍將持續存在。」他說：「美國當然始終捍衛國家利益，我也預期中方會依照其利益採取同樣做法。但我認為雙方仍有一些潛在的合作空間。」

北京不支持荷莫茲收通行費

關於美國和伊朗衝突，魯比歐說，在涉及伊朗的部分議題上，中國在某些情況下確實展現合作態度，北京已明確表示不支持荷莫茲海峽收取通行費。新華社消息稱，雙方還就國際地區熱點問題交換了意見。