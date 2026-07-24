撤換防長遭大規模抗議 壓力下澤連斯基換下烏軍總司令

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基周二（7月21日）宣布，解除武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的職務。

澤連斯基在Telegram上發文稱：“我決定任命米哈伊洛·德拉帕季為烏克蘭武裝部隊新任總司令……我感謝亞歷山大·瑟爾斯基以及每一位為烏克蘭奮戰的戰士，他們守住了堅固的前線陣地。”

他表示：“我們的共同願望只有一個——戰勝敵人，並在前線和對俄羅斯施壓方面創造條件，迫使俄羅斯走向和平。我們已經走過了漫長的道路，烏克蘭的防御仍在繼續，每一位戰士都應得到應有的尊重。”

澤連斯基為何撤換武裝部隊總司令？

背景是澤連斯基上周解除國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）職務而面臨越來越多的批評。

35歲的費多羅夫被免職後，公開披露了自己與瑟爾斯基之間的矛盾。兩人的分歧主要在於如何應對俄羅斯持續入侵的戰爭策略。

費多羅夫指責瑟爾斯基阻撓其推進軍隊改革和現代化建設。

費多羅夫被解職後，引發全國範圍的大規模抗議。數千民眾走上基輔及其他城市街頭，要求撤換瑟爾斯基，並恢復費多羅夫的職務。

澤連斯基起初站在瑟爾斯基一邊，但在連續數日與烏克蘭多位高級軍方人士舉行會談後，最終於周二迫於公眾壓力作出調整。

被撤換的瑟爾斯基是誰？

現年60歲的瑟爾斯基出生於俄羅斯，並於蘇聯時期在莫斯科學習軍事。

他曾指揮烏克蘭多場關鍵性戰役，包括2022年成功阻止俄軍向基輔推進，以及2024年率軍進入俄羅斯庫爾斯克州開展軍事行動。

澤連斯基周二宣布人事調整時表示：“不可否認，亞歷山大·瑟爾斯基在保衛基輔、哈爾科夫反攻以及庫爾斯克行動中，為烏克蘭取得的重要戰果作出了貢獻。”

然而，瑟爾斯基與軍隊改革派在多個問題上發生沖突，其中包括無人機和其他新技術的運用。

他的離職，也為烏克蘭政壇動蕩的一周畫上句號。澤連斯基此次領導層調整處理不當，引發了自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，該國規模最大的抗議活動之一。

費多羅夫回應：新的空氣，新的希望

作為改革派代表人物，費多羅夫一直與烏克蘭針對俄羅斯境內目標實施的無人機打擊行動密切相關。這些行動幫助烏克蘭扭轉部分戰局，也贏得了西方廣泛贊譽。

費多羅夫表示，由德拉帕季接替瑟爾斯基擔任武裝部隊總司令，為烏克蘭帶來了“新的希望”。

他在社交媒體上寫道：“這是自由人民為自由與正義而戰的一股新鮮空氣，也是新的希望。”

烏克蘭再襲俄羅斯最大網絡零售商倉庫

烏克蘭軍方再次襲擊了俄羅斯最大網絡零售商Wildberries的倉儲設施。烏方稱，該公司為俄軍提供物流支持，其倉庫此前已於上周六遭到襲擊，造成8名員工死亡。

Wildberries周三表示，烏軍當天對公司倉庫發動襲擊，造成多人受傷。

澤連斯基當天在社交平台X上談及此次行動，但未點名Wildberries：“今天，烏克蘭的遠程打擊行動中成功擊中了俄羅斯克拉斯諾達爾和斯塔夫羅波爾地區的重要目標。這些物流樞紐負責向俄軍供應無人機零部件、導航設備及其他裝備，此外此外還擊中了一處油庫。”

Wildberries被稱為“俄羅斯版亞馬遜”，是俄羅斯民用經濟的重要組成部分。烏克蘭則指責該公司同時承擔俄軍物流運輸和物資配送任務。

此次襲擊反映出烏克蘭對俄羅斯縱深目標打擊行動不斷擴大。與此同時，俄羅斯仍持續打擊烏克蘭民用基礎設施。

烏克蘭無人系統部隊司令還宣布，在過去48小時內，烏軍還在黑海和亞速海擊中了13艘俄羅斯艦艇。

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