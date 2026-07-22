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李在明7/24出訪舊金山 將見黃仁勳等科技業領袖

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
圖為2025年李在明（右）在APEC峰會場邊與輝達CEO黃仁勳握手。 美聯社
圖為2025年李在明（右）在APEC峰會場邊與輝達CEO黃仁勳握手。 美聯社

韓國總統李在明預計7月24日至8月3日先後訪問美國、巴西、智利、阿根廷與德國，造訪舊金山期間，他將會晤晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技業領袖。

韓聯社報導，青瓦台國家安保室室長魏聖洛和政策室室長金容范今天舉行記者會，公布李在明此次出訪的具體日程。

李在明將於7月24日至25日訪問美國舊金山，先後會見黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等人工智慧（AI）及晶片業領袖。

結束美國行程後，李在明將於7月26日至29日造訪巴西，29日起在智利進行兩天訪問，30日至8月1日出訪阿根廷，期間他將分別跟這3個國家的總統會談。

結束南美洲行程後，李在明會到德國進行訪問，時間為期兩天。

黃仁勳 李在明 舊金山

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