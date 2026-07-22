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王毅會魯比歐…要求美方恪守一中原則 雙方同意籌備下階段高層交往

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國國務卿魯比歐與大陸外長王毅22日在東協外長會議期間舉行雙邊會談。路透
美國國務卿魯比歐與大陸外長王毅22日在東協外長會議期間舉行雙邊會談。路透

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅22日在馬尼拉會見美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。王毅表示，中美應沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，並要求美方尊重中國的核心利益、恪守一中原則，切實管控矛盾分歧。雙方形容此次會晤「務實、積極、富有建設性」，同意籌備下一階段高層交往。

據大陸外交部22日晚間發布的新聞稿，王毅表示，今年是中美關係的「大年」，兩國元首在北京成功舉行「歷史性會晤」，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位，並提出了雙方共同努力的方向。

王毅稱，這是中美兩個大國探索和平共處道路取得的重要進展，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。當前雙方的責任，是沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人共識轉化為全政府、各領域的共識和行動，以中美戰略穩定促進世界和平安寧，以中美建設性互動為國際合作提供重要動力。

新聞稿指，針對近期美方一系列「消極言行」，王毅在會中闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益、恪守一個中國原則，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的「機遇之年照進現實」。

新聞稿稱，雙方還就國際及區域熱點問題交換意見。雙方認為，此次會晤務實、積極、富有建設性，同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交管道作用，籌備好下階段高層交往，推動中美建設性戰略穩定關係取得實質進展。

一中原則 王毅 魯比歐

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