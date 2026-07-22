快訊

以牙還牙！川普再度警告伊朗：若在荷莫茲海峽開火「將轟炸橋梁或電廠」

美股早盤／靜候科技大廠財報 指數漲跌互見、美超微飆逾20%

曾以男團主唱出道！幻藍小熊「最帥老闆」涉嫌閃兵 被限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

為參與五角大廈「無人機優勢計畫」 烏克蘭同意出口無人機參加美軍測試

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
一位知情人士今天告訴路透社，烏克蘭已經同意向美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢計畫」。圖為俄羅斯軍人在烏克蘭放飛一架偵察無人機執行任務，僅示意。美聯社
一位知情人士今天告訴路透社，烏克蘭已經同意向美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢計畫」。圖為俄羅斯軍人在烏克蘭放飛一架偵察無人機執行任務，僅示意。美聯社

一位知情人士今天告訴路透社，烏克蘭已經同意向美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢計畫」。

路透社報導，烏克蘭無人機在抵禦俄羅斯侵略的戰爭中取得成功，促使其他國家急需烏國無人機，希望學習其經驗並購買樣品進行測試。

這位不具名的消息人士指出，有6間烏克蘭公司已獲准各自出口大約100架無人機。

對於此事，華府和基輔當局都未立即發表正式評論。

「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program）由美國戰爭部主導，許多製造商的小型攻擊無人機參加這項競爭，來挑戰模擬戰場上的各種情況。

烏克蘭 無人機 路透 美國 俄羅斯 五角大廈

延伸閱讀

烏軍無人機再襲俄羅斯電商倉庫 澤倫斯基控該公司助俄軍運補

通往國家崩潰之路？烏克蘭軍政大地震 澤倫斯基先撤防長再拔總司令

因應無人機威脅…捷克修警察法、航空法 涉間諜活動可立即摧毀

傳美擬切割聯合國難民署 外交官員緊急發起遊說

相關新聞

為習近平訪美鋪路！美國務卿魯比歐與王毅會談 坦承「雙方存在分歧」

美國國務卿魯比歐22日出席在菲律賓舉行的東南亞國家協會外長會議，期間與中國大陸外長王毅舉行約90分鐘的會談。魯比歐說，兩人談到關於習近平訪美的行程，並坦承雙方存在著分歧，而他們的工作就是管理這些分歧，還說美中存在著可能合作領域。

誹謗其他候選人？高市早苗陣營遭控抹黑影片 秘書陳述書否認製作委託

日本首相高市早苗今天針對「週刊文春」報導其陣營涉嫌製作並散布誹謗影片一事，向眾議院提交涉案秘書的陳述書，秘書全盤否認曾製...

烏軍無人機再襲俄羅斯電商倉庫 澤倫斯基控該公司助俄軍運補

烏克蘭無人機今天再度襲擊俄羅斯最大電商「野莓」（Wildberries）的物流倉庫，這是烏軍1週內第2度襲擊野莓倉庫。烏...

因應無人機威脅…捷克修警察法、航空法 涉間諜活動可立即摧毀

捷克政府正修法強化反無人機防禦能力，未來警方若懷疑無人機涉及間諜活動，即可採取干預或摧毀措施，簡化現場判斷程序，加快應變...

捷克眾議長訪陸 專家：難改善捷中貿易長期失衡

捷克專家指出，捷克眾議長岡村富夫此次訪中，即使有助於推動布拉格與北京關係正常化，也難以改變捷中貿易長期失衡的結構。專家認...

和王毅展開討論…大陸海警船在台周邊活動 魯比歐：北京行為有違戰略穩定

美國國務卿魯比歐22日表示，他和中國大陸外長王毅在東協外長會議場邊針對雙方合作展開討論，為大陸國家主席習近平9月訪美鋪路，希望促成一次「非常正面的訪問」。魯比歐也說，大陸海警船在台灣周邊海域活動，已違反美中努力追求的戰略穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。