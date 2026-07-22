為參與五角大廈「無人機優勢計畫」 烏克蘭同意出口無人機參加美軍測試

一位知情人士今天告訴路透社，烏克蘭已經同意向美國出口無人機，以參與五角大廈的「無人機優勢計畫」。

路透社報導，烏克蘭無人機在抵禦俄羅斯侵略的戰爭中取得成功，促使其他國家急需烏國無人機，希望學習其經驗並購買樣品進行測試。

這位不具名的消息人士指出，有6間烏克蘭公司已獲准各自出口大約100架無人機。

對於此事，華府和基輔當局都未立即發表正式評論。

「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program）由美國戰爭部主導，許多製造商的小型攻擊無人機參加這項競爭，來挑戰模擬戰場上的各種情況。