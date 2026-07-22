烏軍無人機再襲俄羅斯電商倉庫 澤倫斯基控該公司助俄軍運補

烏克蘭無人機今天再度襲擊俄羅斯最大電商「野莓」（Wildberries）的物流倉庫，這是烏軍1週內第2度襲擊野莓倉庫。烏克蘭總統澤倫斯基指控野莓協助俄軍運送軍事物資。

法新社報導，烏克蘭無人機這波攻擊行動擊中野莓位於俄羅斯南部的一座物流倉庫。烏克蘭無人機4天前攻擊野莓位於莫斯科郊區的物流中心，引發大火並造成8人死亡。

野莓是俄羅斯最大電商，經常被稱為俄羅斯版亞馬遜（Amazon）。

南部克拉斯諾達（Krasnodar）首長康卓葉夫（Vladimir Kondratyev）表示，烏軍今天的襲擊造成1人死亡，但目前尚不清楚死者是否在野莓倉庫遇襲。

基輔近幾個月來持續加強對俄羅斯境內目標的打擊。

野莓執行長金恩（Tatiana Kim）表示，該公司位於南部城市克拉斯諾達和尼文諾密斯克（Nevinnomyssk）的物流中心遭襲擊，並已進行疏散。

她說：「對於針對普通百姓、我們員工的襲擊，無法用言語形容我們此刻的感受。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔打擊「涉嫌向俄軍提供無人機零組件、導航設備及其他軍用裝備的物流樞紐」。

澤倫斯基之前表示，該公司一直在存放無人機零組件。

他還表示，基輔打擊了一處油庫以及黑海和亞速海的「一艘油輪和4艘貨輪」，烏克蘭近日在這些海域加強襲擊。

烏克蘭打亂俄羅斯在亞速海的航運，迫使莫斯科考慮替代航線。

烏軍無人機攻擊範圍已深入烏拉山脈及西伯利亞，並造成俄羅斯燃料供應短缺。

澤倫斯基今天表示：「我們公平地把戰爭帶回了他們的家園。」

基輔表示，烏軍打擊目的在破壞俄羅斯的戰爭努力，並逼迫克里姆林宮進行談判，以結束持續4年多的衝突。

聯合國21日表示，2026年上半年，這場戰爭造成的平民傷亡上升了37%。