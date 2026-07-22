因應無人機威脅…捷克修警察法、航空法 涉間諜活動可立即摧毀

捷克政府正修法強化反無人機防禦能力，未來警方若懷疑無人機涉及間諜活動，即可採取干預或摧毀措施，簡化現場判斷程序，加快應變速度。此外，管理關鍵基礎設施的企業員工，也將在受訓後取得處置危險無人機的權限。

捷克內政部與交通部正共同準備修訂「警察法」及「航空法」，以強化國內反無人機防禦能力。修法後，警方與管理關鍵基礎設施的營運單位員工，將能更有效應對侵入發電廠、機場等禁飛區域的無人機威脅。

捷克政府表示，此次修法主要是因應近年來無人機未經授權進入受保護設施周邊的事件增加，目的在建立更明確的法律框架，使執法人員能快速且適度處理不受控制或不配合的無人機所造成的安全風險。

捷克內政部長梅特納（Lubomír Metnar）指出，依照現行法律，警方只有在無人機直接危及生命、健康、重大財產或公共秩序時，才能採取阻止其飛行的措施。修法後警方摧毀無人機的權限將進一步擴大。

依據新法草案，未來警方若懷疑無人機涉及間諜活動，即可決定採取干預或摧毀措施，不必再耗費大量時間進行複雜的風險評估，以提升現場應變速度。

梅特納表示，無人機相關威脅正在全球範圍內升高，不僅捷克面臨這項挑戰，其他國家也同樣受到影響。他表示，相關事件發生頻率持續增加，政府必須提升應對能力。

根據統計，2026年第一季捷克共通報85起與遙控駕駛航空器系統（RPAS）相關的事件。其中83起是在布拉格哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague）附近，由Aeroscope系統偵測到不同高度飛行的無人機。

梅特納表示，各單位將依據自身需求制定不同的處理方案，並結合多種有效技術手段。目前政府較傾向使用電子干擾設備等方式，而非傳統槍械。對於外界關注是否會配發武器處理無人機問題，梅特納表示：「我們不會發霰彈槍給任何人。」

除了警方，修法也將賦予管理關鍵基礎設施的企業員工，在特定條件下干擾或摧毀危險無人機的權限。企業可依照自身需求，決定是否在設施上空設置禁飛區。

捷克交通部長貝德納里克（Ivan Bednárik）表示，以捷克能源企業ČEZ為例，未來公司正式員工若接受專業訓練並配備相關設備，將可能具備干擾無人機的能力。目前依照現行規定，只有警方或軍方可以執行無人機威脅排除任務。

根據規劃，相關處置措施只能在安全警戒範圍內執行，且行動目標將限定為侵入空域的無人機本身，而非操控無人機的飛行員。捷克內政部將針對相關人員制定操作指引與培訓規範，希望取得無人機處置權限的關鍵基礎設施營運單位，其員工必須接受專業培訓，並配備必要設備。

貝德納里克表示，新制度將可能適用於國際機場、能源供應設施、核能發電廠、變電站、鐵路交通控制中心，以及柴油、汽油與天然氣儲存設施等重要場所。他說，並非所有變電站都需要設置禁飛區，但燃料儲存基地等高風險設施將被納入管理範圍。

內政部與交通部將把修法草案送交跨部會審查。梅特納表示，政府仍將持續討論哪些設施應被納入「關鍵基礎設施」範圍。至於反無人機防禦措施的具體執行方式，後續將交由捷克眾議院進一步審議與決定。