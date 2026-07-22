嚇阻大陸威脅 澳洲專家籲與台灣強化資訊戰合作

澳洲資安戰略專家奧斯汀（Greg Austin）向中央社指出，隨著印太區域情勢日益緊張，澳洲必須迅速加強進攻性網路作戰能力，並且應該與包括台灣在內等區域夥伴國家擴大資訊戰合作。

奧斯汀是雪梨科技大學（University of Technology, Sydney）旗下「澳中關係研究院」（Australia-China Relations Institute）兼任教授，以及資安戰略顧問機構「社會網路研究中心」（Social Cyber Group）現任總監。

奧斯汀早在2023年就公開主張，為了有效嚇阻中國軍事威脅，澳洲必須擴大進攻性網路作戰戰備，以便一旦遭遇軍事入侵時，能夠破壞或癱瘓敵方武器和通訊系統。

他提醒，澳洲透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）訂購的核動力潛艦，有可能要等待20年後才能服役；面對漫長的防衛空窗期，澳洲必須快速發展進攻性網路作戰能力，以便及時獲得反制中國軍事威脅的嚇阻力量。

奧斯汀今天接受中央社電話訪問時表示，相較於3年前，如今印太區域情勢日益緊張和充滿不確定性，澳洲更是迫切需要具備進攻性網路作戰的能力。

他提到，就目前可以公開的資料而言，澳洲主要的網路攻擊戰力之一，是澳洲通訊局（Australian SignalDirectorate）2022年推出「紅香料計畫」（ProjectRedspice）屬下的網路作戰部隊；但更重要的是，澳洲透過「五眼聯盟」（Five Eyes）與美國、英國、加拿大、紐西蘭分享整合情報，並且互相支援網路戰備。

奧斯汀說：「要是不把五眼聯盟納入考慮因素的話，澳洲根本無法想像針對中國的網路攻擊、網路作戰或進攻性資訊作戰行動（offensive information operations）；五眼聯盟是澳洲獲得國際資訊戰能力的最佳途徑。」

中國軍事技術日益進步，其「擊殺鏈」（killchain）已涉及多種高科技和高度數位化系統整合；對此，奧斯汀相信，這正是網路攻擊作戰能力可望加強嚇阻中國軍事威脅的原因之一。他說：「隨著中國軍事能力及其技術基礎的不斷增強，新的漏洞也隨之產生。」

他提醒，一旦衝突發生時，各國都有可能因為科技提升而出現新的漏洞，因此「進攻性網路作戰行動是至關重要的」。他說：「任何在重大衝突中怠慢行動、後發制人地向對手展開防禦性網路作戰行動的國家，都會處於極其不利的位置，因為當今的戰略規劃是著重先發制人。」

奧斯汀表示，澳洲必須盡快與包括台灣在內的區域夥伴國家展開資訊戰研究合作，「這是一個迫在眉睫的問題」。

他建議，澳洲、台灣、日本和韓國等區域內夥伴國家，現階段至少應該設立「由學者主導，但開放政府官員參與」的獨立學術研究單位或智庫，專門研究自由民主國家的資訊戰合作議題。