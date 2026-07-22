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大陸海警船在台周邊活動 魯比歐：北京行為有違戰略穩定

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國國務卿魯比歐（右二）廿二日率團在馬尼拉東協外長會議場邊與大陸外長王毅會談。美聯社
美國國務卿魯比歐（右二）廿二日率團在馬尼拉東協外長會議場邊與大陸外長王毅會談。美聯社

美國國務卿魯比歐22日表示，他和中國大陸外長王毅在東協外長會議場邊針對雙方合作展開討論，為大陸國家主席習近平9月訪美鋪路，希望促成一次「非常正面的訪問」。魯比歐也說，大陸海警船在台灣周邊海域活動，已違反美中努力追求的戰略穩定。

魯比歐與王毅會談約90分鐘。魯比歐說，雙方都承認彼此存在分歧，但外交工作的重點在於妥善管理這些分歧，避免局勢失控。

魯比歐表示：「我們現在到九月之間需要完成的工作，就是找出哪些領域可以合作，為一次非常成功的訪問奠定基礎。我們就此進行了很多討論。」

他說：「雙方確實存在重大分歧，這一點兩邊都承認。我們必須逐步處理這些問題，而且我認為，這些分歧在可預見的未來仍將持續存在。」

他表示：「美國當然始終捍衛國家利益，我也預期中方會依照其利益採取同樣做法。但我認為雙方仍有一些潛在的合作空間。」

魯比歐表示雙方討論台灣問題。針對中國持續派遣海警船在台灣周邊海域活動，魯比歐說，美方認為北京這些行動，不利維持台海及區域和平穩定，也不符合雙方致力建立穩定關係的方向，美方不同意這種做法。

魯比歐 大陸 北京

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