加拿大外長籲讓中東局勢降溫 關切中菲南海對峙

加拿大外交部長安南德今天在東協會議場邊表示，加拿大呼籲讓中東局勢降溫、實現永久停火，並形容當前情勢相當嚴峻。她並重申，加拿大支持以國際法處理南海緊張局勢。

路透社報導，安南德（Anita Anand）在菲律賓首都馬尼拉與東南亞各國外長會晤。

隨著中東戰事升級，安南德強調，加拿大「始終呼籲降溫、停火、尊重人道考量以及人命。」

她說：「目前情勢相當嚴峻，我們非常期盼各方能夠坐上談判桌，並確保能夠談判並落實永久停火。」她補充道，醫院、學校及其他民用基礎設施必須獲得保護。

針對最近涉及菲律賓與中國的海上事件，安南德也說：「毫無疑問，該事件令人憂心，我們對此感到關切。…我們不同意以威嚇作為解決爭端的手段。」

近期菲中之間發生多起南海相關爭端，包括仁愛暗沙流血衝突，以及中國官媒發布侮辱性人工智慧（AI）影片等。菲律賓外交部長拉薩洛（MariaTheresa Lazaro）今天與中國外交部長王毅舉行雙邊會談時，也就這些爭端，重申強烈抗議。

安南德表示，加拿大支持依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）來解決海上爭端，並重申加拿大長期支持「自由開放的印度洋-太平洋地區」。

被問及昨天與王毅的會談時，安南德則說，雙方討論了雙邊關係及區域安全事務。

她表示：「就更廣泛的地緣政治局勢而言，我們確實花了一些時間討論印太事務，我也提出了我的關切。」但她未進一步說明。

除了安全議題外，安南德表示，加拿大正積極推動貿易多元化，減少對美國的依賴，並尋求與東協達成自由貿易協定（FTA）。

安南德說：「確保各方一致同意完成東協與加拿大的自由貿易協定，是我們在這次峰會的首要任務。」