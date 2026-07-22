去年大選後首次！新加坡內閣改組 年輕政務官接班梯隊浮現

新加坡總理黃循財今天宣布內閣改組，部分年輕政務官員升任，這也是去年大選後公布內閣以來首次改組。新加坡學者分析，這次調整顯示人民行動黨認為哪些人有潛力，成為下一代領導團隊成員。

黃循財今天宣布內閣改組，部分年輕政務官員升任，包含交通部長兼財政部第二部長蕭振祥、文化、社區及青年部長兼教育部第二部長梁振偉，以及外交部兼內政部第二部長沈穎等人。

新加坡智庫政策研究所（Institute of Policy Studies）資深研究員張家綺下午告訴中央社記者，這次內閣調整透露一些跡象，顯示人民行動黨認為哪些人有潛力成為下一代領導團隊的成員。

新加坡原教育部兼數位發展及新聞部政務部長劉潔敏除了擔任人力部代理部長外，也升任數位部高級政務部長。張家綺指出，這似乎顯示黨內對她過去的工作表現充滿信心；在目前民眾對就業議題感到焦慮時，這項任命也意味著劉潔敏必須迎接挑戰。

黃循財昨天宣布，新加坡內政部高級政務部長費紹爾（Muhammad Faishal Ibrahim）坦承與女性民眾「互動失當」而辭去政治職務與國會議員，並退出執政黨。自1965年獨立以來，新加坡當局向來對醜聞事件採取零容忍態度。

聯合早報報導，黃循財今天表示，這次改組延續領導層交接進度，讓較年輕的團隊成員承擔更大責任，另外也「因應近期有官員辭職」而做出相關人事調整。新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（KShanmugam）受委任為國務資政。

回顧新加坡2011年以來的3屆全國大選，當局一般被預期在新內閣成立後的9至14個月內進行改組。目前距離去年大選新內閣就職滿14個月，外界關注內閣可能改組動態。

黃循財前年從李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。他去年首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選，在大多數選區勝出，蟬聯執政並組成內閣。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

此外，新加坡貿工部10月起將更名為能源、貿易及工業部。主管能源與科技事務的原人力部長陳詩龍，將調往這個部門，與副總理顏金勇共同主管。