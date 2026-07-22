台灣護國「矽盾」成就 芬蘭國家廣播公司走訪新竹報導

芬蘭國家廣播公司（Yle）今天報導指出，台灣憑藉全球逾9成最先進晶片產能，不僅成為人工智慧（AI）浪潮的重要支柱，加上國際市場高度仰賴台灣的半導體生態鏈，這也成為提高中國動武成本的重要「矽盾」。

Yle亞洲特派記者日前走訪有「台灣矽谷」之稱的新竹，深入採訪國立清華大學半導體研究學院師生，向芬蘭讀者介紹台灣在AI熱潮下的產業關鍵地位。

報導指出，台灣生產全球約60%的半導體以及逾90%的最先進晶片，從智慧型手機、電動車到AI運算都高度仰賴台灣供應，讓台灣在全球科技供應鏈中難以取代。

這股熱潮不僅推高全球對高階晶片的需求，更帶動台灣股市市值於今年躍居全球前5大。外媒驚歎，對一個僅約2300萬人口的國家而言，這是極為驚人的成就。

文中特別介紹，晶圓代工龍頭台積電（TSMC）正是帶動這波成長的核心企業，台積電為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等國際科技大廠提供先進晶片，其市值最高時曾占台股總市值逾4成，同時名列全球前10大企業。

國立清華大學半導體研究學院副院長賴志煌接受Yle訪問時表示，如果台灣發生任何變故，全球經濟體系都將受到衝擊。他認為，正因世界各國都依賴台灣生產最先進晶片，因此沒有人希望台海發生動亂，這也是「矽盾」具有嚇阻作用的重要原因。

報導中提到，半導體產業已不只是台灣的經濟命脈，更牽動全球供應鏈與地緣政治。賴志煌並以芬蘭為例表示，芬蘭與台灣同樣位於強勢鄰國旁，雙方都必須思考如何保護自身高科技產業，因為這不只是經濟競爭力，更維繫國家安全。

記者指出「矽盾」並非沒有隱憂，除了中國因素帶來的風險，美國總統川普要求台積電擴大赴美投資，也引發外界關注先進製程是否會移往海外。對此，賴志煌回應，基於政治考量，部分產能外移實難避免，但他相信最先進的半導體製造能力依然會根留台灣。

賴志煌也認為，政府近年持續在頂尖大學設立半導體研究學院，投入培育產業人才，但人口結構才是半導體產業長期發展必須面對的課題。他指出，台灣出生率持續下降，加上年輕世代工作文化改變，都可能影響人才供給，會是未來必須面對的挑戰。