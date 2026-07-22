俄外長稱23日與盧比歐會談 將聚焦俄烏及中東戰爭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他明天將在菲律賓首都馬尼拉，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談，預計聚焦於烏克蘭及中東戰事。

法新社報導，拉夫羅夫今天告訴記者：「無論如何，這次會談都會很有幫助。提出問題及獲得回應是好事。」

他說，這場會談將於明天上午，在馬尼拉舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊進行。

華府對俄羅斯的重要盟友伊朗發動新一波空襲後，俄國曾予以譴責。

隨著美國將焦點轉向中東，美國主導的俄烏終戰談判也已陷入停滯。俄羅斯仍強硬要求烏克蘭割讓領土。

美國總統川普（Donald Trump）同樣支持烏克蘭對俄國能源設施發動長程反擊，認為這種事態升級可能促使戰爭結束。

這些空襲已造成俄羅斯全境燃料短缺，而俄國是全球主要產油國之一。