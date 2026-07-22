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為習近平訪美鋪路！美國務卿魯比歐與王毅會談 坦承「雙方存在分歧」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國國務卿魯比歐與大陸外長王毅22日在東協外長會議期間舉行雙邊會談。路透
美國國務卿魯比歐與大陸外長王毅22日在東協外長會議期間舉行雙邊會談。路透

美國國務卿魯比歐22日出席在菲律賓舉行的東南亞國家協會外長會議，期間與中國大陸外長王毅舉行約90分鐘的會談。魯比歐說，兩人談到關於習近平訪美的行程，並坦承雙方存在著分歧，而他們的工作就是管理這些分歧，還說美中存在著可能合作領域。

雖然美國總統川普近日指控北京介入2020年美國總統大選，但魯比歐說與王毅並未討論介選議題。

他還說，雙方討論了貿易問題與雙邊貿易委員會，並補充彼此的對話非常重要，與北京芬太尼貿易合作仍持續進行中。

關於美伊衝突，魯比歐說大陸所為並沒有改變伊朗衝突的走向，但在涉及伊朗的部分議題上，大陸在某些情況下確實展現合作的態度，北京已已明確表示不支持荷莫茲海協收取通行費。

至於台灣議題，魯比歐則說不同意「中國對台灣的做法」，而對台軍售案也還在審查中。

有關近日南海情勢升級，魯比歐說這對任何人沒有好處，並向大陸重申美國與菲律賓簽署防衛條約，也會遵守該條約。魯比歐還提到中日關係呈現令人憂心的趨勢。

王毅 習近平 魯比歐 伊朗

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