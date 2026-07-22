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東協會議場邊會 菲外長向王毅抗議南海流血衝突、陸將菲人描繪成猴子

中央社／ 馬尼拉22日專電
菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。資料照。美聯社
菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。資料照。美聯社

菲律賓外交部長拉薩洛今天在馬尼拉與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，就近期菲中之間多起南海相關爭端，重申強烈抗議，包括仁愛暗沙流血衝突以及中國官媒發布侮辱性AI影片等爭端。

東南亞國家協會（ASEAN）各國今天在馬尼拉與對話夥伴舉行外長會議，拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）與王毅在場邊舉行了閉門會談。菲律賓外交部表示，這是菲中兩國兩年來首次外交部長級雙邊接觸。

菲律賓外交部下午發布新聞稿表示，拉薩洛在會中重申菲律賓對南海議題的一貫立場，並再次就中國海警人員20日在仁愛暗沙海域對菲律賓海軍人員採取暴力行動，向中方提出強烈抗議。

拉薩洛並對中國侵犯菲律賓海洋權利及權益、危及菲律賓人員及漁民安全的事件表達關切，再次要求中方移除在民主礁（中方稱黃岩島）架設的設施。

此外，拉薩洛指出，中國日報（China Daily）10日發布AI影片，將菲律賓人描繪成猴子，令人「深感冒犯、痛心且無法接受」，強調雙方在法律與政治上的歧見不能成為發布侮辱性內容的理由。

有關南海爭議，菲方呼籲各方保持克制，避免升高緊張局勢，並依據包括「聯合國海洋法公約」及2016年南海仲裁案裁決在內的國際法，以和平方式解決爭端。

另一方面，兩人也就菲中關係整體情勢進行「坦率、全面且具建設性」的討論，議題涵蓋政治、安全、海事與執法、區域及國際情勢，以及貿易、投資、農業、觀光、連結性及民間交流等合作。

雙方強調維持開放溝通管道、增進相互理解及加強建立互信措施的重要性，肯定東協與中國「南海行為準則」（COC）協商的進展，重申共同努力於今年完成談判的意願。

新聞稿並指出，拉薩洛重申菲律賓將持續遵守「一個中國」政策。

20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛暗沙海域發生流血衝突。菲方表示，1名海軍士兵遭中國海警人員持木棍擊傷頭部；中國海警則指控菲方人員率先持船槳、長棍等工具攻擊。

此外，中國共產黨官媒「中國日報」10日發布AI影片，將菲律賓人描繪成在南海議題上受美國與日本操控的猴子；菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）16日在社群平台X轉發影片後，引發菲律賓各界強烈反彈。

王毅 南海 菲律賓

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