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「青年運動」封鎖沙國港口 阿拉伯多國重申維護主權

中央社／ 開羅22日專電
伊朗扶植的葉門叛軍青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。圖為曼德海峽12日的衛星影像。路透
伊朗扶植的葉門叛軍青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。圖為曼德海峽12日的衛星影像。路透

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）20日宣布對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖。葉門總統委員會主席以及沙烏地、阿聯與埃及均發表強烈譴責，反對任何威脅阿拉伯國家主權及海上航行安全的行為。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導，「青年運動」組織20日透過其「人道主義行動協調中心」（HOCC）向國際航運公司發出通知，宣布即日起對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，要求所有船舶不得進出沙國港口，否則將面臨制裁，甚至攻擊。

報導指出，「青年運動」此舉是為阻止沙國透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口能源和其他貨物，因此被視為該組織與沙烏地多年衝突再度升高，也使紅海及曼德海峽（Bab el-Mandeb）航運安全再度受到關注。

沙國外交部立即發表聲明，表示將根據國際法和1982年「聯合國海洋法公約」，採取一切必要措施保護其船隻。聲明還說，將繼續支持葉門人民及其合法政府。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）重申，埃及與阿拉伯聯合大公國以及其他海灣阿拉伯國家，將完全團結一致，並稱「青年運動」此次襲擊是對阿拉伯國家主權的公然侵犯，更是對區域安全與穩定的嚴重威脅。

阿布德拉提強調，必須依據國際法保護荷莫茲海峽的航行自由，並確保國際航運安全；埃及也反對任何限制國際水道通行的企圖。他警告，任何干擾都將對全球經濟和能源安全造成嚴重後果。

阿拉伯衛星電視台報導，受國際承認的葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council，PLC）主席阿里米（Rashad Al-Alimi）21日隨後表示，「該是時候結束葉門叛軍青年運動造成的苦難了」，並呼籲國際社會加強支持葉門的合法政府。

葉門叛軍「青年運動」自2014年控制葉門首都沙那（Sanaa）後，多年來不斷與沙國政府支持的葉門政府軍交戰，近期更將攻擊範圍由紅海商船擴大至直接威脅沙烏地港口，使區域局勢再度升溫。

葉門 沙烏地阿拉伯 埃及 荷莫茲海峽 紅海

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