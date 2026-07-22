委內瑞拉1分鐘內兩起強烈地震…增至5346死！聯合國估5萬人仍失聯

委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估計，失聯人數可能多達5萬人。

法新社報導，6月24日當天規模7.2及7.5的雙強震，對該國北部造成的影響最為嚴重，尤其是首都卡拉卡斯附近濱海的拉圭拉州（La Guaira）。

國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在通訊軟體Telegram表示，死亡人數至少5346人，比前一天增加68人，受傷人數則維持在1萬6740人。

政府尚未公布仍受困於瓦礫堆下的失蹤人數，但聯合國（UN）估計，失聯人數可能多達5萬人。

災後一個月內，一共記錄到1405次餘震。

超過2萬3000人因地震流離失所，災區各地從體育館到人行道都設置了安置營地。