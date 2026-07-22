聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉1分鐘內兩起強烈地震…增至5346死！聯合國估5萬人仍失聯
委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估計，失聯人數可能多達5萬人。
法新社報導，6月24日當天規模7.2及7.5的雙強震，對該國北部造成的影響最為嚴重，尤其是首都卡拉卡斯附近濱海的拉圭拉州（La Guaira）。
國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在通訊軟體Telegram表示，死亡人數至少5346人，比前一天增加68人，受傷人數則維持在1萬6740人。
政府尚未公布仍受困於瓦礫堆下的失蹤人數，但聯合國（UN）估計，失聯人數可能多達5萬人。
災後一個月內，一共記錄到1405次餘震。
超過2萬3000人因地震流離失所，災區各地從體育館到人行道都設置了安置營地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。