快訊

離「TACO」不遠了？川普何時會喊停伊朗戰事 分析師這樣說

湯唯喜迎二胎！曬一家四口牽手照報喜 迎來兒子湊成「好」字

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉1分鐘內兩起強烈地震…增至5346死！聯合國估5萬人仍失聯

中央社／ 卡拉卡斯21日綜合外電報導
委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估計，失聯人數可能多達5萬人。美聯社
委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估計，失聯人數可能多達5萬人。美聯社

委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估計，失聯人數可能多達5萬人。

法新社報導，6月24日當天規模7.2及7.5的雙強震，對該國北部造成的影響最為嚴重，尤其是首都卡拉卡斯附近濱海的拉圭拉州（La Guaira）。

國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在通訊軟體Telegram表示，死亡人數至少5346人，比前一天增加68人，受傷人數則維持在1萬6740人。

政府尚未公布仍受困於瓦礫堆下的失蹤人數，但聯合國（UN）估計，失聯人數可能多達5萬人。

災後一個月內，一共記錄到1405次餘震。

超過2萬3000人因地震流離失所，災區各地從體育館到人行道都設置了安置營地。

委內瑞拉 聯合國 地震 強震

延伸閱讀

成大醫院攜手世界展望會募款 助委內瑞拉震災與弱勢家庭

紐時賞析／委內瑞拉震後：壓抑轉為怒火

蓋亞那渡輪翻覆再尋獲14具遺體 增至41死77獲救

聯合報社論／赴陸失聯問題，也凸顯陸委會海基會失能

相關新聞

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

華爾街日報21日引述美國官員透露，總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「1-2-3協議」，將協助利雅德發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙烏地日後濃縮鈾或使用用過的核燃料留下空間，引發核擴散疑慮。

為習近平訪美鋪路！美國務卿魯比歐與王毅會談 坦承「雙方存在分歧」

美國國務卿魯比歐22日出席在菲律賓舉行的東南亞國家協會外長會議，期間與中國大陸外長王毅舉行約90分鐘的會談。魯比歐說，兩人談到關於習近平訪美的行程，並坦承雙方存在著分歧，而他們的工作就是管理這些分歧，還說美中存在著可能合作領域。

俄外長稱23日與盧比歐會談 將聚焦俄烏及中東戰爭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他明天將在菲律賓首都馬尼拉，與美國國務卿盧比歐（Marco R...

東協會議場邊會 菲外長向王毅抗議南海流血衝突、陸將菲人描繪成猴子

菲律賓外交部長拉薩洛今天在馬尼拉與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，就近期菲中之間多起南海相關爭端，重申強烈抗議，包括仁愛暗...

「青年運動」封鎖沙國港口 阿拉伯多國重申維護主權

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）20日宣布對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖。葉門總統委員會主席以及沙烏地、阿聯與埃及均發表...

委內瑞拉1分鐘內兩起強烈地震…增至5346死！聯合國估5萬人仍失聯

委內瑞拉將近一個月前在不到一分鐘之內發生兩起強烈地震，根據官方今天公布的最新統計，罹難人數已增至5346人。另據聯合國估...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。