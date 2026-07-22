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川普將課輸美學名藥至高200%關稅 藥界籲提升「國藥國造、國藥國用」比率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國總統川普近期表示，將自2028年起，針對輸美學名藥課徵100%關稅，並在2029年8月起提高至200%。示意圖，本報資料照片。
美國總統川普近期表示，將自2028年起，針對輸美學名藥課徵100%關稅，並在2029年8月起提高至200%。示意圖，本報資料照片。

美國總統川普近期表示，將自2028年起，針對輸美學名藥課徵100%關稅，並在2029年8月起提高至200%。國內學名藥界指出，輸美學名藥加徵關稅，將頹聲國際學名藥廠成本，壓力將轉嫁其他市場，呼籲衛福部加速推動「國藥國造、國藥國用」；藥師公會全聯會則指出，現行國產、國用藥物比率僅16%，應至少提升至3、4成，才能確保供藥穩定。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場，而近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，更凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險，建議衛福部加速整合產官學意見盤點韌性藥品，並透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜指出，川普訂有緩衝期，因此現階段國內無立即缺藥、藥價調升問題，但國產國用藥物占比僅16%，多數仰賴國外進口，若台海失去穩定，甚至海峽被封，供藥恐出現困境，加上2028年川普課徵高關稅後，國際學名藥廠轉至美國生產，恐導致交貨不穩、交貨時間延長等，增加各式藥物成本，建議國內將國產國用藥物比率，提升至3、4成。

衛福部食藥署指出，美國宣布對輸美學名藥提供2年零關稅緩衝期，現階段對我國學名藥出口及國內藥品供應尚無直接影響。食藥署將持續關注國際政策變化及國際供應鏈變化，適時評估可能影響，行政院已核定「國家藥物韌性整備計畫」（115年至118年）。

食藥署強調，將推動國藥國造、國藥國用，並建構智慧儲備及藥品供應監控體系，鼓勵關鍵藥品國產自製及提升國產學名藥使用率，以強化我國製藥自主供應能力，保障國人用藥權益。同時，將協助國內藥廠拓展多元國際市場及深化供應鏈合作，提升製藥產業整體韌性。

川普 關稅 衛福部 美國 台灣

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