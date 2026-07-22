敏昂萊4月就任緬甸文職總統 8月6日赴曼谷會見泰國總理

緬甸英文媒體伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，泰國外交部長證實，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）將於8月6日至7日在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

該報導引述法新社指出，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日在菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）外長會議後證實此事，並表示泰國對緬甸採取「雙軌策略」，一方面處理跨境犯罪、電信詐騙及毒品等雙邊安全議題，另一方面仍維持支持東協「緬甸5點共識」和平方案。

希哈薩表示，泰國對緬甸局勢抱有期待，但也必須務實看待。

緬甸在舉行一場備受限制的選舉之後，軍政府領袖敏昂萊4月就任文職總統。敏昂萊就任文職總統後，鄰國泰國一直試圖透過雙邊關係及東協，推動與緬甸的關係正常化。

過去幾週，敏昂萊已先後訪問印度、中國及東協成員國寮國。