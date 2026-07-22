首爾市長吳世勳涉政治資金案 南韓法院一審判罰金21萬

日本首相高市早苗近日在社群平台X透露，自就任首相以來，「每天只睡0至3小時已成為常態」，即使是假日也幾乎埋首公務與家務，引發日本政壇及社群熱議。支持者認為她勤於政務，但在野黨及更多質疑聲音則擔憂，長期睡眠不足恐影響國家領導人的判斷能力，甚至危及危機處理與外交決策。

2026-07-22 14:25