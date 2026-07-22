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首爾市長吳世勳涉政治資金案 南韓法院一審判罰金21萬

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
韓國首爾中央地方法院今天針對首爾市長吳世勳（中）涉嫌違反「政治資金法」一案作出一審判決，判處罰金1000萬韓圓（約新台幣21萬元），若判決最終定讞，他將依法失去市長職務。美聯社
韓國首爾中央地方法院今天針對首爾市長吳世勳（中）涉嫌違反「政治資金法」一案作出一審判決，判處罰金1000萬韓圓（約新台幣21萬元），若判決最終定讞，他將依法失去市長職務。美聯社

韓國首爾中央地方法院今天針對首爾市長吳世勳涉嫌違反「政治資金法」一案作出一審判決，判處罰金1000萬韓圓（約新台幣21萬元），若判決最終定讞，他將依法失去市長職務。

韓聯社報導，吳世勳被指控在2021年首爾市長補選之前，先後10次接受政治掮客明泰均提供的民調結果，且讓一位金姓企業家代為支付3300萬韓圓費用。

韓國檢方於去年12月以涉嫌違反「政治資金法」為由，向吳世勳提起公訴。

根據韓國「公職選舉法」相關規定，若上述判決最終定讞，吳世勳將失去市長職務。

吳世勳則表示，無法接受一審判決，會在二審中繼續提出抗辯。

首爾 韓國

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