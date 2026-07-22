快訊

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很私密的東西

情緒失控？阿根廷球員賽後揍西班牙一拳惹議 然而事實真相是...

英國前保守黨國務大臣家中遇害…28歲犯嫌首出庭！檢方：他持錘重擊21次

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
前英國國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）。路透資料照
前英國國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）。路透資料照

曾任英國保守黨政府國務大臣的資深右翼政治人物威德庫姆在家中遇害，涉嫌犯案的英國男子凱瑞今天首次出庭後繼續遭到羈押，檢方表示他曾拿錘子重擊被害人頭部21次。

法新社報導，78歲的威德庫姆（Ann Widdecombe）9日被發現陳屍在位於英格蘭西南部的家中，警方兩天後依謀殺罪嫌逮捕28歲的凱瑞（Joshua Kerry）。警方也將涉嫌實施、策劃或煽動恐怖主義行為列為偵辦方向，但凱瑞目前尚未因此被起訴。

來自英格蘭北部的凱瑞今天在西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）短暫出庭時面無表情，開口時僅確認自己的姓名、出生日期和地址。

他不久後又在倫敦老貝里（Old Bailey）刑事法庭出庭，法官暫定明年6月8日為審判日期。

檢察官馬里克（Kashif Malik）向法官簡述案情時表示，凱瑞疑似持錘子重擊威德庫姆頭部21次。

據稱凱瑞當時從約500公里外的住處開車到威德庫姆的家，然後直接進門攻擊她，當時威德庫姆正在家中用餐。凱瑞之後拿走錢包，僅在屋內停留兩分鐘即開車離開。

威德庫姆的園丁發現她倒臥廚房地板上，臉部朝下。

根據馬里克說法，初步研判死因為頭部鈍器傷。

凱瑞預計將於10月9日再次在老貝里出庭進行案件管理聆訊，之後11月20日出席進一步答辯與審判準備聆訊。

威德庫姆在1987年至2010年間擔任保守黨國會議員，其後曾任英國獄政國務大臣及就業國務大臣。她堅定支持英國脫歐，並於2019年退出保守黨，加入反移民陣營領袖法拉吉（Nigel Farage）的強硬右派政黨。

英國 保守黨

延伸閱讀

英國連環殺手肢解室友 被捕後又勒斃獄友…自曝是犯罪影集粉絲

峇里島恐怖情殺！新加坡男勒斃印尼女友 數十公仔藏屍伴新歡過夜

司法程序潔癖 惹更大爭議

顧家好爸爸竟是惡魔！日長照員涉殺害不倫戀母女 塑膠布裹屍棄深山

相關新聞

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

華爾街日報21日引述美國官員透露，總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「1-2-3協議」，將協助利雅德發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙烏地日後濃縮鈾或使用用過的核燃料留下空間，引發核擴散疑慮。

英國前保守黨國務大臣家中遇害…28歲犯嫌首出庭！檢方：他持錘重擊21次

曾任英國保守黨政府國務大臣的資深右翼政治人物威德庫姆在家中遇害，涉嫌犯案的英國男子凱瑞今天首次出庭後繼續遭到羈押，檢方表...

日相曝1天僅睡0至3小時 芥川賞作家批「快下台回家睡飽」

日本首相高市早苗近日在社群平台X透露，自就任首相以來，「每天只睡0至3小時已成為常態」，即使是假日也幾乎埋首公務與家務，引發日本政壇及社群熱議。支持者認為她勤於政務，但在野黨及更多質疑聲音則擔憂，長期睡眠不足恐影響國家領導人的判斷能力，甚至危及危機處理與外交決策。

足壇震撼彈！傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長 美媒曝「勝算大」

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，美國總統川普有意推舉國際足總主席英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，卻因與川普關係密切引發反彈。如今有內部人士直言，現有聯合國祕書長候選人都「很差勁」，英凡提諾大有機會，只是一旦成真，他的年薪恐從約600萬美元（約台幣1.9億元）大幅縮水至41萬8000美元（約台幣1331萬元）。

不健康照樣吃！泡麵戒不掉 竟是因「安心感」

不少人知道泡麵高鈉、高脂，不宜常吃，卻總忍不住再來一碗，全球消費量也持續攀升。究竟只是因為方便、美味，還是背後另有科學原因？最新研究提出新的解釋，也讓「明知不健康卻戒不掉」有了不同觀察角度。

最新全球最強護照出爐！新加坡192國免簽稱霸 台灣排名曝光

CNN報導，總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）16日公布20周年報告指出，2026年7月最新護照排名，新加坡以可免簽或落地簽前往192個目的地蟬聯全球第一，日本、南韓與阿拉伯聯合大公國並列第2；反觀20年前可說是終極通行證的美國護照，排名下滑至第10名。台灣以134個目的地排名第34，名次與6月相同，但可前往的目的地減少1個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。