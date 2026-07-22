菲律賓副總統薩拉面對彈劾 仍獲近5成選民支持

菲律賓民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）今天公布最新全國民調顯示，儘管副總統薩拉．杜特蒂正面對彈劾審判，若現在舉行總統選舉，她仍將以49%支持率大幅領先其他潛在人選。

根據調查，雖然距離2028年總統大選仍有約2年時間，但89%受訪者已關注選情。

在總統選舉支持度方面，若有6名潛在人選角逐總統，薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）以49%支持率居首；前副總統、現任那牙市（Naga）市長羅貝多（Leni Robredo）以26%支持率排列第2；參議員杜爾弗（Raffy Tulfo）以14%支持率居第3。

其餘潛在人選支持率均僅1%或更低，包括公共工程部長狄尚（Vince Dizon）、碧瑤市（Baguio）市長麥哲龍（Benjamin Magalong）以及馬尼拉大都會發展局（MMDA）局長托瑞（Nicolas Torre III）。

托瑞曾是菲律賓警隊刑事調查暨偵查部門首長，去年3月執行國際刑警組織（INTERPOL）拘捕令，率隊逮捕前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），也就是薩拉的父親，之後被總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為警察總長。

調查顯示，4%受訪者尚未決定支持誰，4%表示不支持任何人選，另有1%拒絕回答。

「亞洲脈動」是於6月28日至7月3日，以面對面訪談方式訪問全菲2400名成年人，抽樣誤差為正負2%，信心水準95%。

薩拉正因濫用機密資金、賄賂政府官員、對小馬可仕及其家人發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富等指控，面對參議院彈劾審判。

菲律賓總統任期6年，不得連任，且總統與副總統採分開選舉。薩拉與小馬可仕於2022年搭檔競選並分別當選，但後來因政治歧見漸行漸遠；隨著前總統杜特蒂遭押送至國際刑事法院（ICC）受審，兩家族關係徹底破裂。