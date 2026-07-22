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川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

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川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（右）去年11月25日在白宮會晤。美聯社
美國總統川普（左）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（右）去年11月25日在白宮會晤。美聯社

華爾街日報21日引述美國官員透露，總統川普已批准與沙烏地阿拉伯的核子合作計畫「1-2-3協議」，將協助利雅德發展民用核能，必要時可能在當地興建濃縮鈾設施。這項協議可望為美國企業帶來龐大利益，卻未採納核不擴散的「黃金標準」，恐限制國際原子能總署查核可疑核活動，並為沙烏地日後濃縮鈾或使用用過的核燃料留下空間，引發核擴散疑慮。

美沙預計22日簽署協議，後續依1954年美國「原子能法」送交國會取得批准；國會若要阻止協議，須以2/3多數推翻川普否決權，難度極高。

「1-2-3協議」（1-2-3 Agreement）為期30年，援引「原子能法」第123條，允許美國政府與企業和沙烏地實體合作發展民用核能，由美企建造反應爐及提供核能技術，在沙國核能基礎建設中居於主導地位，並排除其他外國競爭者，總估值達數百億美元。設計多款外銷核子反應爐的西屋公司（Westinghouse）料將成為主要受惠者。

根據協議，美沙將進行一項為期2年的研究，評估沙烏地進行濃縮鈾的商業可行性。若研究認定有必要，美企將以保密的「黑箱」模式興建濃縮設施；若美方反對，沙國未來10年內不得自行濃縮鈾，也不得與其他外國夥伴合作。

川普政府官員表示，美方參與可防止濃縮鈾遭挪作軍事用途，也能避免用過核燃料被再處理製成核武器。

然而，路透、紐約時報等報導指出，這項協議未採納美國與阿聯2009年協議所建立的核不擴散「黃金標準」。阿聯當時與國際原子能總署簽署「附加議定書」（Additional Protocol），接受嚴格核查，並永久放棄濃縮鈾及再處理用過核燃料。這是發展核武的2大途徑。

沙烏地不僅拒絕簽署附加議定書，協議也可能限制國際核查人員進入疑似將核燃料轉作核武用途的地點，為日後在境內濃縮鈾或再處理鈽留下空間，被視為川普政府對利雅德作出的重大讓步。對此，美官員稱將與沙烏地談判另一項協議，確保美方提供的設施受到充分監督。

沙烏地主張，發展核能可運用境內尚未證實具商業開採價值的鈾礦，滿足國內能源需求，並釋出更多石油供出口、增加收入。沙烏地雖堅稱計畫僅供和平用途，但沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年曾表示，若伊朗發展核武，沙烏地也會跟進。

華爾街日報引述核不擴散政策教育中心執行主任索科斯基（Henry Sokolski）警告：「沙烏地怎麼走，阿聯、土耳其和埃及就會跟進。期待此事善終，只是幻想。」

事實上，美沙核子協議已磋商多年。拜登政府曾將協議納入更廣泛的外交方案，要求沙烏地以與以色列關係正常化作為交換，並搭配美國對沙烏地的安全承諾等安排。

另一方面，伊朗與沙烏地是區域對手。批評者質疑，川普政府一方面要求德黑蘭接受嚴格核限制，另一方面卻協助利雅德發展民用核能，立場矛盾；美方則強調，只要沙烏地核能計畫受到有效監督，兩者並不衝突。

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