立陶宛部署軍力護能源設施 因應俄羅斯挑釁警告

立陶宛總統瑙塞達日前警告俄羅斯可能發動挑釁，立陶宛政府近日下令，授權軍方支援防護在克萊佩達（Klaipėda）區域的液化天然氣接收站及其他關鍵基礎設施，強化安全戒備。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國防部長考那斯（Robertas Kaunas）於17日簽署命令，授權軍方執行相關部署，措施涵蓋加強保護立陶宛與波蘭之間的LitPol Link電力互聯設施的安全。

根據規劃，部署自本月19日實施至8月19日，軍方將派出最多30名官兵、運輸設備，以及一艘船隻或機動艇與船員支援。相關任務將與負責國家關鍵基礎設施防護的公共安全服務單位協調執行。

報導指出，此舉與北大西洋公約組織（NATO）東翼國家近期的安全警告有關。多國領導人指出，依據情報顯示，俄羅斯可能在區域內策劃挑釁行動。瑙塞達（Gitanas Nauseda）上週表示，立陶宛的交通與能源設施可能成為傳統與非傳統攻擊的目標。

立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（DeividasMatulionis）昨日指出，若俄方行動升高區域安全情勢，北約盟國將準備向立陶宛增派兵力與防空能力，顯示聯盟對相關威脅高度重視。

另一方面，考那斯強調強化關鍵設施防護並不代表威脅等級上升，而屬預防性措施。據報導，考那斯表示，相關行動最初於6月11日應內政部要求啟動，目前僅為延長既有決定。他並指出，若有需要，相關安全措施可能延續至8月19日之後。