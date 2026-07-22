快訊

日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

揪吃Buffet現省1780！台北五星級飯店「4人同行1人免費」

金流2.7億美元！調查局追毒直搗四海幫龍頭總部 破全台最大跨境洗錢集團

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛部署軍力護能源設施 因應俄羅斯挑釁警告

中央社／ 維爾紐斯22日專電

立陶宛總統瑙塞達日前警告俄羅斯可能發動挑釁，立陶宛政府近日下令，授權軍方支援防護在克萊佩達（Klaipėda）區域的液化天然氣接收站及其他關鍵基礎設施，強化安全戒備。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國防部長考那斯（Robertas Kaunas）於17日簽署命令，授權軍方執行相關部署，措施涵蓋加強保護立陶宛與波蘭之間的LitPol Link電力互聯設施的安全。

根據規劃，部署自本月19日實施至8月19日，軍方將派出最多30名官兵、運輸設備，以及一艘船隻或機動艇與船員支援。相關任務將與負責國家關鍵基礎設施防護的公共安全服務單位協調執行。

報導指出，此舉與北大西洋公約組織（NATO）東翼國家近期的安全警告有關。多國領導人指出，依據情報顯示，俄羅斯可能在區域內策劃挑釁行動。瑙塞達（Gitanas Nauseda）上週表示，立陶宛的交通與能源設施可能成為傳統與非傳統攻擊的目標。

立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（DeividasMatulionis）昨日指出，若俄方行動升高區域安全情勢，北約盟國將準備向立陶宛增派兵力與防空能力，顯示聯盟對相關威脅高度重視。

另一方面，考那斯強調強化關鍵設施防護並不代表威脅等級上升，而屬預防性措施。據報導，考那斯表示，相關行動最初於6月11日應內政部要求啟動，目前僅為延長既有決定。他並指出，若有需要，相關安全措施可能延續至8月19日之後。

立陶宛 俄羅斯 波蘭

延伸閱讀

美軍擊中伊朗核電站！德黑蘭放話「採取措施」IAEA曝現場狀況

伊朗續攻美設施 葉門叛軍封鎖沙國港口恐使衝突擴大

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝光！川普撂重話 近日決定是否全面作戰

通往國家崩潰之路？烏克蘭軍政大地震 澤倫斯基先撤防長再拔總司令

相關新聞

足壇震撼彈！傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長 美媒曝「勝算大」

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，美國總統川普有意推舉國際足總主席英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，卻因與川普關係密切引發反彈。如今有內部人士直言，現有聯合國祕書長候選人都「很差勁」，英凡提諾大有機會，只是一旦成真，他的年薪恐從約600萬美元（約台幣1.9億元）大幅縮水至41萬8000美元（約台幣1331萬元）。

不健康照樣吃！泡麵戒不掉 竟是因「安心感」

不少人知道泡麵高鈉、高脂，不宜常吃，卻總忍不住再來一碗，全球消費量也持續攀升。究竟只是因為方便、美味，還是背後另有科學原因？最新研究提出新的解釋，也讓「明知不健康卻戒不掉」有了不同觀察角度。

最新全球最強護照出爐！新加坡192國免簽稱霸 台灣排名曝光

CNN報導，總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）16日公布20周年報告指出，2026年7月最新護照排名，新加坡以可免簽或落地簽前往192個目的地蟬聯全球第一，日本、南韓與阿拉伯聯合大公國並列第2；反觀20年前可說是終極通行證的美國護照，排名下滑至第10名。台灣以134個目的地排名第34，名次與6月相同，但可前往的目的地減少1個。

印度「蟑螂人民黨」抗爭擴大！絕食抗議者被帶走點燃眾怒

從網路迷因逐漸發展為反印度政府勢力的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP），於2026年7月20日召集民眾上街抗議，要求印度教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）為國家考試的考題洩漏事件下台負責。遊行當天約有2萬名民眾聚集在印度首都新德里的國會大廈外，並與警方爆發肢體衝突，導致約70名抗議民眾遭拘留。

英國開放基地給美軍打伊朗！新任英相柏能延續前任政策 恐淪戰罪共犯

彭博22日引述知情人士報導，英國新任首相柏能延續前任施凱爾的政策，同意開放部分英國基地給美軍對伊朗實施防禦打擊。此舉恐將英國捲入戰爭罪爭議，但也可能是美國總統川普對柏能釋出友善態度的原因之一。

野火愈燒愈北！極端氣候逼法國改寫40年典範消防體系

法國靠一套全球少見的「預防式消防」策略，把絕大多數野火控制在萌芽階段，多年來土地燒毀面積遠低於西班牙、義大利等鄰國。然而，隨著氣候變遷讓野火季節拉長、火勢一路向北，連巴黎近郊森林也成為火場，迫使這套沿用40年的制度改弦更張。《紐約時報》從一名消防飛行員的航線開始，走進法國消防指揮中心，解析一個曾被視為全球典範的防火體系，如何面對暖化帶來的新挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。