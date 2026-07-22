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足壇震撼彈！傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長 美媒曝「勝算大」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與國際足總主席英凡提諾（左）19日在世界杯足球賽決賽共同頒發冠軍獎盃。法新社
美國總統川普（右）與國際足總主席英凡提諾（左）19日在世界杯足球賽決賽共同頒發冠軍獎盃。法新社

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，美國總統川普有意推舉國際足總主席英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，卻因與川普關係密切引發反彈。如今有內部人士直言，現有聯合國祕書長候選人都「很差勁」，英凡提諾大有機會，只是一旦成真，他的年薪恐從約600萬美元（約台幣1.9億元）大幅縮水至41萬8000美元（約台幣1331萬元）。

一名接近川普的消息人士表示，川普認為英凡提諾（Gianni Infantino）受到世界各國尊重，擁有凝聚各方的特殊能力。川普也認為，就目前候選人陣容來看，英凡提諾大有機會；一名內部人士形容，現有7名聯合國祕書長候選人都「很差勁」。聯合國預計今年選出新任祕書長，接替將於12月底卸任的葡萄牙籍祕書長古特瑞斯。

祕書長候選人必須先獲得15個聯合國安理會成員國推薦，其中美國、中國、俄羅斯、英國及法國5個常任理事國均握有否決權，之後再交由聯合國大會確認。

依照非正式的區域輪替慣例，外界原先預期下一任祕書長將由拉丁美洲或加勒比海地區人士出任。不過，多名消息人士表示，這項不成文慣例未必阻礙英凡提諾，他除了可能獲得川普支持，也可能取得其他國家提名。

現有候選人包括智利社會主義派前總統巴舍萊（Michelle Bachelet），但她可能遭到美國反對；以及現任國際原子能總署署長、阿根廷籍的葛羅西（Rafael Grossi），但英國可能因福克蘭群島與阿根廷的主權問題對他有所疑慮。

現年56歲、瑞士籍的英凡提諾是否有意轉戰聯合國，目前仍不清楚，川普是否曾與他討論此事也不得而知。

不過，英凡提諾先前已宣布角逐FIFA主席連任，選舉預計於2027年3月舉行。

另一方面，川普長期不滿聯合國未能積極調解全球重大衝突。他去年重返白宮後，大幅削減美國對聯合國的捐助，並退出世界衛生組織、聯合國教科文組織及聯合國人權理事會等機構。

報導指，英凡提諾若成功出任祕書長，可能有助改善川普政府與聯合國的關係。

不過，英凡提諾若留任FIFA的薪資遠高於轉任聯合國祕書長。他目前在FIFA的年薪約600萬美元，聯合國祕書長年薪則約41萬8000美元，兩者相差為14.4倍。

英凡提諾雖已獲得211個FIFA成員協會中幾乎所有協會支持連任，但他與川普的密切關係正引發反彈。

川普在今年世足賽期間，曾致電英凡提諾要求重審美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，引發美國對手比利時乃至足壇不滿。

FIFA 川普 聯合國

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